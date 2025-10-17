https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/filistinli-yetkili-savabta-gazze-seridi-tam-bir-felaket-bolgesi-1100276382.html
Filistinli yetkili Savabta: Gazze Şeridi tam bir felaket bölgesi
Filistinli yetkili Savabta: Gazze Şeridi tam bir felaket bölgesi
17.10.2025
Filistin Hükümeti'nin Gazze'deki Enformasyon Ofisinin Direktörü İslamil Savabta, Sputnik'e açıklamasında, Gazze Şeridi'nin tam bir felaket bölgesi haline geldiğini söyledi.Savabta, "Gazze Şeridi, iki yıl süren soykırım ve aralıksız bombardımanların sonucunda, yüzde 90'ın üzerinde bir yıkıma uğrayarak, her anlamda bir felaket bölgesi haline geldi" ifadesini kullandı.İsrail savaş uçakları, tanklar ve silahlı güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki sivil evler ve binaların üzerine 200 bin tondan fazla bomba atması sonucu bölgenin neredeyse tamamen yıkıldığını anlatan Filistinli yetkili, şunu dedi:Gazze Şeridi'nin gerçek insani felaket yaşadığını kaydeden Savabta, altyapı ve konut sektörüne verilen zararın 28 milyar doları geçtiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Dünyanın gözleri önünde, eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketin yaşandığını vurgulayan Savabta, felaketin hala devam ettiğini belirterek, "Sadece cinayetler ve bombardımanlara son verildi. Ama eğitim soykırımı, yaralılara ve hastalara karşı soykırım, sağlık sistemine karşı ve birçok başka alanda soykırım devam ediyor" diye ekledi.
Filistin Hükümeti’nin Gazze’deki Enformasyon Ofisinin Direktörü İslamil Savabta, Sputnik’e açıklamasında, Gazze Şeridi’nin tam bir felaket bölgesi haline geldiğini söyledi.
Savabta, “Gazze Şeridi, iki yıl süren soykırım ve aralıksız bombardımanların sonucunda, yüzde 90'ın üzerinde bir yıkıma uğrayarak, her anlamda bir felaket bölgesi haline geldi” ifadesini kullandı.
İsrail savaş uçakları, tanklar ve silahlı güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki sivil evler ve binaların üzerine 200 bin tondan fazla bomba atması sonucu bölgenin neredeyse tamamen yıkıldığını anlatan Filistinli yetkili, şunu dedi:
Aralarında sağlı, eğitim, din, sanayi, ticaret, balıkçılık, hayvancılık ve tarım olmak üzere kilit öneme sahip 15 sektöre en az 70 milyar dolarlık zarar verildi.
Gazze Şeridi’nin gerçek insani felaket yaşadığını kaydeden Savabta, altyapı ve konut sektörüne verilen zararın 28 milyar doları geçtiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
İşgalci güçler, 288 binden fazla Filistin ailenin evlerini yerle bir etti. Bu insanlar şimdi sokakta yaşıyor, açık havada yerde yatıyor, başlarının üzerinde bir çatı yok. Ne bir çadır, ne bir karavan, ne de bir seyyar ev yok. Çünkü ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesine rağmen, İsrail geçiş noktalarını kapalı tutmaya devam ediyor.
Dünyanın gözleri önünde, eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketin yaşandığını vurgulayan Savabta, felaketin hala devam ettiğini belirterek, “Sadece cinayetler ve bombardımanlara son verildi. Ama eğitim soykırımı, yaralılara ve hastalara karşı soykırım, sağlık sistemine karşı ve birçok başka alanda soykırım devam ediyor” diye ekledi.