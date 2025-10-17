Filistinli yetkili Savabta: Gazze Şeridi tam bir felaket bölgesi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/filistinli-yetkili-savabta-gazze-seridi-tam-bir-felaket-bolgesi-1100276382.html

Filistin Hükümeti’nin Gazze’deki Enformasyon Ofisinin Direktörü İslamil Savabta, Sputnik’e açıklamasında, Gazze Şeridi’nin tam bir felaket bölgesi haline geldiğini söyledi.Savabta, “Gazze Şeridi, iki yıl süren soykırım ve aralıksız bombardımanların sonucunda, yüzde 90'ın üzerinde bir yıkıma uğrayarak, her anlamda bir felaket bölgesi haline geldi” ifadesini kullandı.İsrail savaş uçakları, tanklar ve silahlı güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki sivil evler ve binaların üzerine 200 bin tondan fazla bomba atması sonucu bölgenin neredeyse tamamen yıkıldığını anlatan Filistinli yetkili, şunu dedi:Gazze Şeridi’nin gerçek insani felaket yaşadığını kaydeden Savabta, altyapı ve konut sektörüne verilen zararın 28 milyar doları geçtiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Dünyanın gözleri önünde, eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketin yaşandığını vurgulayan Savabta, felaketin hala devam ettiğini belirterek, “Sadece cinayetler ve bombardımanlara son verildi. Ama eğitim soykırımı, yaralılara ve hastalara karşı soykırım, sağlık sistemine karşı ve birçok başka alanda soykırım devam ediyor” diye ekledi.

