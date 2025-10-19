https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/secim-sonrasi-mhp-lideri-bahceliden-aciklama-kktc-parlamentosu-turkiye-cumhuriyetine-katilma-karari-1100308470.html
Seçim sonrası MHP lideri Bahçeli'den açıklama: 'KKTC parlamentosu Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır'
Seçim sonrası MHP lideri Bahçeli'den açıklama: 'KKTC parlamentosu Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır'
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yaptığı değerlendirmede sonuçların kabul edilmemesi gerektiğini belirtti... 19.10.2025, Sputnik Türkiye
MHP'den yapılan açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilen seçimlere ilişkin görüşüne yer verildi.Açıklamaya göre MHP Genel Başkanı Bahçeli şunları kaydetti:
2025
Seçim sonrası MHP lideri Bahçeli'den açıklama: 'KKTC parlamentosu Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır'
20:27 19.10.2025 (güncellendi: 20:47 19.10.2025)
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yaptığı değerlendirmede sonuçların kabul edilmemesi gerektiğini belirtti ve parlamentoya yönelik "Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır" ifadesini kullandı.
MHP'den yapılan açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilen seçimlere ilişkin görüşüne yer verildi.
Açıklamaya göre MHP Genel Başkanı Bahçeli şunları kaydetti:
"KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır."