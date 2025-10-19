https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/kuzey-kibris-yeni-cumhurbaskanini-secmek-icin-sandik-basinda-oy-kullanma-islemi-basladi-1100297161.html

Kuzey Kıbrıs yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında: Oy kullanma işlemi başladı

Kuzey Kıbrıs yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında: Oy kullanma işlemi başladı

Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi başladı. 19.10.2025, Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanını seçimi için 9'uncu kez sandığa gidildi.Kuzey Kıbrıs'ta seçim günüSeçimin ilk turu için 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başlayan Kuzey Kıbrıs vatandaşları, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta 18.00'e kadar oy verebilecek.218 bin 313 seçmenin bulunduğu Kuzey Kıbrıs'ta, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor.Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak. İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.Adaylar kimler?5'i bağımsız 7 adayın yarıştığı seçimin ilk turundaki oy pusulasında sıralama şöyle:Pusulada 7'nci sırada yer alan Hüseyin Gürlek, dün Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

