Rus hava savunması dün gece Ukrayna’ya ait 45 İHA imha etti

Rus hava savunması dün gece Ukrayna’ya ait 45 İHA imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin dün gece ülkenin farkı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 45 insansız hava aracını düşürdüğünü... 19.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece saatlerinde Rusya’nın 12 bölgesinde Ukrayna ordusuna ait toplam 45 insansız hava aracı (İHA) düşürdü.Bakanlık, 12 İHA’nın Samara Bölgesi’nde, 11 İHA’nın ise Saratov Bölgesi’nde imha edildiği, Rostov ve Voronej bölgelerinde de 5’er İHA düşürüldüğü bilgisini verdi.Açıklamada ayrıca Kırım üzerinde 3, Bryansk ve Lipetsk bölgelerinde 2’şer, Volgograd, Orenburg, Ryazan, Tver ve Tula bölgelerinde ise birer insansız hava aracı imha edildi.🔗Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.

