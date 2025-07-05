https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/rus-hava-savunma-gucleri-moskovaya-dogru-hareket-eden-bir-ihayi-dusurdu-1097626318.html
‘Rus hava savunma güçleri Moskova’ya doğru hareket eden bir İHA’yı düşürdü’
‘Rus hava savunma güçleri Moskova’ya doğru hareket eden bir İHA’yı düşürdü’
Sputnik Türkiye
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hava savunma güçlerinin Moskova'ya doğru hareket eden bir İHA’yıdüşürdüğünü bildirdi. 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T17:42+0300
2025-07-05T17:42+0300
2025-07-05T17:40+0300
ukrayna kri̇zi̇
moskova
sergey sobyanin
i̇ha
hava savunma sistemi
ukrayna
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/15/1081901139_0:146:3122:1902_1920x0_80_0_0_41828b2280d8ef766ff1ef6f7c45725b.jpg
Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, hava savunma güçlerinin Moskova'ya doğru hareket eden Ukrayna’ya ait birinsansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü belirtti.Sobyanin, “Savunma Bakanlığı'na bağlı hava savunma güçleri Moskova'ya doğru hareket eden bir İHA’yıimha etti. Acil servis uzmanları enkazın düştüğü yerlerde çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/ukraynada-patriot-sistemi-imha-edildi-bin-200den-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1097621005.html
moskova
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/15/1081901139_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_5fe08d4e0c5542263d5f84ebce2a39de.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
moskova, sergey sobyanin, i̇ha, hava savunma sistemi, ukrayna, telegram
moskova, sergey sobyanin, i̇ha, hava savunma sistemi, ukrayna, telegram
‘Rus hava savunma güçleri Moskova’ya doğru hareket eden bir İHA’yı düşürdü’
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hava savunma güçlerinin Moskova'ya doğru hareket eden bir İHA’yıdüşürdüğünü bildirdi.
Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, hava savunma güçlerinin Moskova'ya doğru hareket eden Ukrayna’ya ait birinsansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü belirtti.
Sobyanin, “Savunma Bakanlığı'na bağlı hava savunma güçleri Moskova'ya doğru hareket eden bir İHA’yıimha etti. Acil servis uzmanları enkazın düştüğü yerlerde çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerine yer verdi.