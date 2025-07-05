https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/rus-hava-savunma-gucleri-moskovaya-dogru-hareket-eden-bir-ihayi-dusurdu-1097626318.html

‘Rus hava savunma güçleri Moskova’ya doğru hareket eden bir İHA’yı düşürdü’

‘Rus hava savunma güçleri Moskova’ya doğru hareket eden bir İHA’yı düşürdü’

Sputnik Türkiye

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hava savunma güçlerinin Moskova'ya doğru hareket eden bir İHA’yıdüşürdüğünü bildirdi. 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T17:42+0300

2025-07-05T17:42+0300

2025-07-05T17:40+0300

ukrayna kri̇zi̇

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sergey sobyanin

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hava savunma sistemi

ukrayna

telegram

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Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, hava savunma güçlerinin Moskova'ya doğru hareket eden Ukrayna’ya ait birinsansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü belirtti.Sobyanin, “Savunma Bakanlığı'na bağlı hava savunma güçleri Moskova'ya doğru hareket eden bir İHA’yıimha etti. Acil servis uzmanları enkazın düştüğü yerlerde çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/ukraynada-patriot-sistemi-imha-edildi-bin-200den-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1097621005.html

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moskova, sergey sobyanin, i̇ha, hava savunma sistemi, ukrayna, telegram