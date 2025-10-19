RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya ile ABD arasında tünel fikri viral oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/rdif-baskani-dmitriyev-rusya-ile-abd-arasinda-tunel-fikri-viral-oldu-1100305795.html
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın yabancı ülkelerle yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi Kirill Dmitriyev, Rusya ile ABD'yi Bering Boğazı üzerinden birbirine bağlayacak tünel fikrinin viral olduğunu ve büyük medya kuruluşları tarafından haberleştirildiğini belirtti.Dmitriyev, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya ile Alaska'yı, Avrasya ile Amerika'yı birbirine bağlayan Putin-Trump tüneli az önce viral oldu, neredeyse iki milyon kez izlendi. (ABD Başkanı Donald) Trump, tüneli ‘ilginç’ olarak nitelendirdi. (Vladimir) Zelenskiy ondan nefret etti. Büyük medya kuruluşları projeyi haberleştirdi" ifadelerini kullandı.Dmitriyev daha önce Rusya ve Alaska'yı birbirine bağlayacak Bering Boğazı altında bir tünel inşa edilmesi fikrini ortaya atmış ve ‘Putin-Trump Tüneli’ adını verdiği projenin taslağını paylaşmıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede, Rusya ve Alaska arasında bir tünel inşa edilmesi fikrini ilginç bulduğunu belirterek, “Bu konuyu düşünmem gerekecek” ifadesini kullanmıştı.
