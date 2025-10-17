Rus uzman: ‘Bering Boğazı Tüneli’ Rusya-ABD ilişkilerinde sembol bir proje haline gelebilir

Rusya ve ABD'nin bir aşamada mevcut anlaşmazlıkları aşıp ikili ilişkilerde yeni bir döneme girmeyi başarması ve tam kapsamlı bir işbirliğini başlatması durumunda, böyle bir proje gerçekten bir sembol haline gelebilir. Bu proje, Rus-Amerikan ilişkilerinin yeni çizgisinde önceliki değil. Bu proje, şu anda ikili ilişkilerde daha güncel olan bir dizi sorunun çözülmesinden sonra ortaya çıkabilir. Rusya ile ABD arasında tam kapsamlı bir işbirliğinin kurulmasından sonra güzel bir ek olabilir. Bu yeni bir fikir değil, uzun zamandır vardı ve şimdiye kadar daha çok fütüristik olarak algılanıyordu.