Rus uzman: ‘Bering Boğazı Tüneli’ Rusya-ABD ilişkilerinde sembol bir proje haline gelebilir

Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi Kapsamlı Avrupa ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde kıdemli öğretim üyesi Yuliya Semke, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev’in Rusya ile ABD'yi Bering Boğazı üzerinden birbirine bağlayacak tünel inşası önerisini Sputnik’e değerlendirdi:
Rus uzman Yuliya Semke, Rusya ile ABD'yi Bering Boğazı üzerinden birbirine bağlayacak tünelin inşa edilmesinin mevcut anlaşmazlıkların aşılıp ikili ilişkilerde yeni bir döneme girmeyi başarılması durumunda sembol bir proje haline gelebileceğini belirtti.
Bu fikrin amacı, bana göre, Rusya ve ABD’nin belirli bir noktada birbirlerine çok çok yakın olduklarına dikkat çekmek. Amerika'nın Avrupa'ya olduğundan çok daha yakın.
Bu tünel sadece fiziksel olarak ABD ve Rusya'yı birbirine bağlamakla kalmayacak, aynı zamanda lojistik açıdan ABD'nin Çin ve Avrasya ile etkileşimini de kolaylaştıracaktır. Ancak şu anda jeopolitik durum da bir engel faktörü olarak rol oynuyor.
Rusya ve ABD'nin bir aşamada mevcut anlaşmazlıkları aşıp ikili ilişkilerde yeni bir döneme girmeyi başarması ve tam kapsamlı bir işbirliğini başlatması durumunda, böyle bir proje gerçekten bir sembol haline gelebilir. Bu proje, Rus-Amerikan ilişkilerinin yeni çizgisinde önceliki değil. Bu proje, şu anda ikili ilişkilerde daha güncel olan bir dizi sorunun çözülmesinden sonra ortaya çıkabilir. Rusya ile ABD arasında tam kapsamlı bir işbirliğinin kurulmasından sonra güzel bir ek olabilir. Bu yeni bir fikir değil, uzun zamandır vardı ve şimdiye kadar daha çok fütüristik olarak algılanıyordu.