https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/louvre-muzesinde-yeni-donem-mona-lisayi-gormek-isteyenler-icin-ayri-ucretlendirme-geliyor-1093156599.html

Louvre Müzesi'nde yeni dönem: Mona Lisa'yı görmek isteyenler için ayrı ücretlendirme geliyor

Louvre Müzesi'nde yeni dönem: Mona Lisa'yı görmek isteyenler için ayrı ücretlendirme geliyor

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Louvre Müzesi’nin büyük bir yenileme sürecine gireceğini duyurdu. Yeni plana göre Mona Lisa’yı görmek isteyen... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T10:43+0300

2025-01-29T10:43+0300

2025-01-29T10:43+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

louvre müzesi

mona lisa

leonardo da vinci

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Fransa’nın en ünlü kültürel miraslarından Louvre Müzesi, ziyaretçi yoğunluğunu yönetmek amacıyla kapsamlı bir restorasyon ve yeniden yapılanma sürecine giriyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açıkladığı “Louvre Nouvelle Renaissance” (Yeni Rönesans) projesi kapsamında müzeye yeni bir giriş inşa edilecek, tarihi bahçeler restore edilecek ve Mona Lisa için bağımsız bir sergi alanı oluşturulacak.Leonardo da Vinci’nin dünyaca ünlü başyapıtı Mona Lisa'yı görmek isteyenler için yeni bir ücretlendirme sisteminin getirileceği açıklandı. Mona Lisa dışında birçok farklı yenilemenin yapılacağı projenin 2031 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor. Bununla birlikte Mona Lisa tablosu Louvre’daki yeni özel sergi alanına taşınacak. Ancak bu değişim, ziyaretçiler için Müze biletine ek olarak Mona Lisa’yı görmek isteyenlerin ayrıca ödeme yapması gerekecek.Louvre Müzesi'nde şu ana kadar Mona Lisa'yı görmek için ek bir ücret talep edilmiyordu; ziyaretçiler genel giriş biletiyle bu ünlü tabloyu görebiliyordu.Macron, Louvre’un yalnızca büyüyerek ve kendini yenileyerek var olabileceğini belirterek, 'bu proje ile ziyaretçi akışını dengelemenin, güvenliği artırmanın ve sanat eserlerinin daha iyi korunmasının amaçlandığını' ifade etti. Müze yetkilileri, finansmanın büyük ölçüde Louvre’un kendi gelir kaynaklarıyla karşılanacağını açıkladı.Yeni düzenlemeler kapsamında 2026 itibarıyla AB üyesi olmayan ülkelerden gelen turistler – Birleşik Krallık dahil – Louvre’a girişte daha yüksek ücret ödeyeceği bildirildi. Yapılacak değişikliklerin, müzeye gelen yıllık yaklaşık 9 milyon ziyaretçinin deneyimini iyileştirmesi hedefleniyor.

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fransa, emmanuel macron, louvre müzesi, mona lisa, leonardo da vinci