Osmaniye'deki deprem sonrası Prof. Dr. Görür'den açıklama: '6 Şubat 2023 depremleri sonucu stresle yüklenen bir zon'
Osmaniye'deki deprem sonrası Prof. Dr. Görür'den açıklama: '6 Şubat 2023 depremleri sonucu stresle yüklenen bir zon'
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Görür, Osmaniye'de yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada depremin '6 Şubat depremleri sonucu stresle yüklenen bir zon'...
19.10.2025
2025-10-19T18:57+0300
2025-10-19T19:01+0300
Osmaniye'de meydana gelen deprem sonrası yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede 6 Şubat depremine vurgu yaptı.Görür, 'geçmiş olsun' dileğine de yer verdiği paylaşımında şunları ifade etti:Saat 14.39'da yaşanan depremin merkez üssünü AFAD, Osmaniye olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi ise merekz üssü olarak Akoluk-Feke Adana'yı göstermişti.
Osmaniye'deki deprem sonrası Prof. Dr. Görür'den açıklama: '6 Şubat 2023 depremleri sonucu stresle yüklenen bir zon'
18:57 19.10.2025 (güncellendi: 19:01 19.10.2025)
Prof. Dr. Görür, Osmaniye'de yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada depremin '6 Şubat depremleri sonucu stresle yüklenen bir zon' olduğunu belirtti.
Osmaniye'de meydana gelen deprem sonrası yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede 6 Şubat depremine vurgu yaptı.
Görür, 'geçmiş olsun' dileğine de yer verdiği paylaşımında şunları ifade etti:
Akoluk-Feke/Adana’da 4’lük sığ bir deprem oldu. Deprem sol yönlü yanal Saimbeyli Fay Zonu içerisinde. Bu deprem 6 Şubat 2023 depremleri sonucu. Stresle yüklenen bir zon. Geçmiş olsun.
Saat 14.39'da yaşanan depremin merkez üssünü AFAD, Osmaniye olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi ise merekz üssü olarak Akoluk-Feke Adana'yı göstermişti.