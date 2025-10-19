Türkiye
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Osmaniye'deki deprem sonrası Prof. Dr. Görür'den açıklama: '6 Şubat 2023 depremleri sonucu stresle yüklenen bir zon'
Osmaniye'deki deprem sonrası Prof. Dr. Görür'den açıklama: '6 Şubat 2023 depremleri sonucu stresle yüklenen bir zon'
Prof. Dr. Görür, Osmaniye'de yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada depremin '6 Şubat depremleri sonucu stresle yüklenen bir zon'...
Osmaniye'de meydana gelen deprem sonrası yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede 6 Şubat depremine vurgu yaptı.Görür, 'geçmiş olsun' dileğine de yer verdiği paylaşımında şunları ifade etti:Saat 14.39'da yaşanan depremin merkez üssünü AFAD, Osmaniye olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi ise merekz üssü olarak Akoluk-Feke Adana'yı göstermişti.
18:57 19.10.2025 (güncellendi: 19:01 19.10.2025)
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2025
© AA / Tunahan Akgün
Prof. Dr. Görür, Osmaniye'de yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada depremin '6 Şubat depremleri sonucu stresle yüklenen bir zon' olduğunu belirtti.
Osmaniye'de meydana gelen deprem sonrası yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede 6 Şubat depremine vurgu yaptı.
Görür, 'geçmiş olsun' dileğine de yer verdiği paylaşımında şunları ifade etti:
Akoluk-Feke/Adana’da 4’lük sığ bir deprem oldu. Deprem sol yönlü yanal Saimbeyli Fay Zonu içerisinde. Bu deprem 6 Şubat 2023 depremleri sonucu. Stresle yüklenen bir zon. Geçmiş olsun.
Saat 14.39'da yaşanan depremin merkez üssünü AFAD, Osmaniye olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi ise merekz üssü olarak Akoluk-Feke Adana'yı göstermişti.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2025
SON DEPREMLER
AFAD duyurdu: Osmaniye'de deprem meydana geldi
14:49
