Osmaniye'deki deprem sonrası Prof. Dr. Görür'den açıklama: '6 Şubat 2023 depremleri sonucu stresle yüklenen bir zon'

19.10.2025

2025-10-19T18:57+0300

2025-10-19T18:57+0300

2025-10-19T19:01+0300

Osmaniye'de meydana gelen deprem sonrası yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede 6 Şubat depremine vurgu yaptı.Görür, 'geçmiş olsun' dileğine de yer verdiği paylaşımında şunları ifade etti:Saat 14.39'da yaşanan depremin merkez üssünü AFAD, Osmaniye olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi ise merekz üssü olarak Akoluk-Feke Adana'yı göstermişti.

