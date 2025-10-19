https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/limp-bizkitin-bas-gitaristi-sam-rivers-48-yasinda-hayatini-kaybetti-sebebi-aciklanmadi-1100299927.html
Limp Bizkit’in bas gitaristi Sam Rivers 48 yaşında hayatını kaybetti: Sebebi açıklanmadı
Limp Bizkit’in bas gitaristi Sam Rivers 48 yaşında hayatını kaybetti: Sebebi açıklanmadı
Sputnik Türkiye
ABD’li nu metal grubu Limp Bizkit’in kurucu üyelerinden ve bas gitaristi Sam Rivers, 48 yaşında hayatını kaybetti. 19.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-19T12:09+0300
2025-10-19T12:09+0300
2025-10-19T12:09+0300
dünya
limp bizkit
sam rivers
metal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100299768_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_107748e03920c231ba7d117778d8d109.jpg
Limp Bizkit’in bas gitaristi Sam Rivers 48 yaşında hayatını kaybetti.Limp Bizkit’in bas gitaristi hayatını kaybettiGrup, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Rivers'ın sadece bir bas gitarist değil, aynı zamanda "grubun sesindeki ruh" olduğunu ifade etti.Mesajda “Birlikte çaldığımız ilk notadan itibaren Sam, yerinin asla doldurulamayacağı bir ışık ve ritim getirdi. Yeteneği zahmetsizdi, varlığı unutulmazdı, kalbi ise kocamandı” ifadeleri yer aldı.Sam Rivers neden öldü?Rivers’ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Müzisyen, 2015 yılında alkol kaynaklı karaciğer hastalığı nedeniyle gruptan bir süre ayrılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/kissin-kurucu-gitaristi-ace-frehley-74-yasinda--hayatini-kaybetti-1100261431.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100299768_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_c2afa784eb229f0d55d60dfd3b4eefae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lim bizkit, sam rivers, limp bizkit gitarist
lim bizkit, sam rivers, limp bizkit gitarist
Limp Bizkit’in bas gitaristi Sam Rivers 48 yaşında hayatını kaybetti: Sebebi açıklanmadı
ABD’li nu metal grubu Limp Bizkit’in kurucu üyelerinden ve bas gitaristi Sam Rivers, 48 yaşında hayatını kaybetti.
Limp Bizkit’in bas gitaristi Sam Rivers 48 yaşında hayatını kaybetti.
Limp Bizkit’in bas gitaristi hayatını kaybetti
Grup, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Rivers'ın sadece bir bas gitarist değil, aynı zamanda "grubun sesindeki ruh" olduğunu ifade etti.
Mesajda “Birlikte çaldığımız ilk notadan itibaren Sam, yerinin asla doldurulamayacağı bir ışık ve ritim getirdi. Yeteneği zahmetsizdi, varlığı unutulmazdı, kalbi ise kocamandı” ifadeleri yer aldı.
Rivers’ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Müzisyen, 2015 yılında alkol kaynaklı karaciğer hastalığı nedeniyle gruptan bir süre ayrılmıştı.