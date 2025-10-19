https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/limp-bizkitin-bas-gitaristi-sam-rivers-48-yasinda-hayatini-kaybetti-sebebi-aciklanmadi-1100299927.html

Limp Bizkit’in bas gitaristi Sam Rivers 48 yaşında hayatını kaybetti: Sebebi açıklanmadı

Limp Bizkit'in bas gitaristi Sam Rivers 48 yaşında hayatını kaybetti: Sebebi açıklanmadı

ABD’li nu metal grubu Limp Bizkit’in kurucu üyelerinden ve bas gitaristi Sam Rivers, 48 yaşında hayatını kaybetti. 19.10.2025, Sputnik Türkiye

Limp Bizkit’in bas gitaristi Sam Rivers 48 yaşında hayatını kaybetti.Limp Bizkit’in bas gitaristi hayatını kaybettiGrup, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Rivers'ın sadece bir bas gitarist değil, aynı zamanda "grubun sesindeki ruh" olduğunu ifade etti.Mesajda “Birlikte çaldığımız ilk notadan itibaren Sam, yerinin asla doldurulamayacağı bir ışık ve ritim getirdi. Yeteneği zahmetsizdi, varlığı unutulmazdı, kalbi ise kocamandı” ifadeleri yer aldı.Sam Rivers neden öldü?Rivers’ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Müzisyen, 2015 yılında alkol kaynaklı karaciğer hastalığı nedeniyle gruptan bir süre ayrılmıştı.

