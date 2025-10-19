https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/kolombiyadan-abdye-sert-suclama-egemenligimiz-ihlal-edildi-1100305969.html
Kolombiya'dan ABD'ye sert suçlama: 'Egemenliğimiz ihlal edildi'
Kolombiya’dan ABD’ye sert suçlama: 'Egemenliğimiz ihlal edildi'
19.10.2025
Kolombiya ile ABD arasında yeni bir gerilim patlak verdi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD güçlerinin Kolombiya karasularında düzenlediği operasyonda bir sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Petro, olayın Kolombiya’nın egemenliğinin ağır şekilde ihlali olduğunu belirtti.'Balıkçı hedef alındı' Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybeden kişinin Alejandro Carranza adlı Kolombiyalı bir balıkçı olduğunu duyurdu. Carranza’nın teknesinin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım sinyali verdiği aktarıldı. Petro, ABD’yi 'herhangi bir yargılama süreci olmaksızın ölümcül güç kullanmakla' suçladı ve Washington’dan açıklama beklediklerini söyledi.'Uyuşturucu taşıyan denizaltıyı vurduk'ABD Başkanı Donald Trump ise operasyonda vurulan aracın 'uyuşturucu yüklü yarı denizaltı' olduğunu savundu. Trump, hedef alınan aracın ABD’ye uyuşturucu taşırken durdurulduğunu iddia etti. ABD, aynı operasyonda sağ kurtulan iki kişinin helikopterle gözaltına alındığını açıkladı. Bu kişilerden birinin Kolombiyalı olduğu doğrulandı ve ülkesine iade edildi.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Karayipler’de bir teknenin vurulması sonucu bir balıkçının öldüğünü belirterek ABD’yi “egemenlik ihlali ve cinayet”le suçladı. Washington ise operasyonda “narko denizaltı” hedef alındığını savunuyor.
Kolombiya ile ABD arasında yeni bir gerilim patlak verdi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD güçlerinin Kolombiya karasularında düzenlediği operasyonda bir sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Petro, olayın Kolombiya’nın egemenliğinin ağır şekilde ihlali olduğunu belirtti.
Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybeden kişinin Alejandro Carranza adlı Kolombiyalı bir balıkçı olduğunu duyurdu. Carranza’nın teknesinin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım sinyali verdiği aktarıldı. Petro, ABD’yi 'herhangi bir yargılama süreci olmaksızın ölümcül güç kullanmakla' suçladı ve Washington’dan açıklama beklediklerini söyledi.
'Uyuşturucu taşıyan denizaltıyı vurduk'
ABD Başkanı Donald Trump ise operasyonda vurulan aracın 'uyuşturucu yüklü yarı denizaltı' olduğunu savundu. Trump, hedef alınan aracın ABD’ye uyuşturucu taşırken durdurulduğunu iddia etti. ABD, aynı operasyonda sağ kurtulan iki kişinin helikopterle gözaltına alındığını açıkladı. Bu kişilerden birinin Kolombiyalı olduğu doğrulandı ve ülkesine iade edildi.