Kolombiya lideri Petro’dan ABD’ye: 'Venezüella’yı işgal ederseniz sonuçları ağır olur'

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkezi Haberalma Teşkilatı'na (CIA) 'uyuşturucuyla mücadele' gerekçesiyle Venezüella topraklarında operasyon yapma yetkisi vermesinin ardından Washington'a sert uyarılarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kolombiya lideri, ABD'nin Venezüella'ya yönelik olası askeri hamlesinin 'bölgesel istikrara ciddi zarar vereceğini' belirtti."Eğer oraya füzeler düşerse ya da CIA ajanları tarafından şiddet eylemleri başlatılırsa, bu durum BM İnsan Hakları Komisyonu kararlarına açıkça aykırıdır" ifadelerinin kullanan Petro, 'Venezüella'ya yönelik askeri müdahalenin sonuçlarının tahmin edilemeyecek kadar ağır olacağını' vurguladı.Kolombiya lideri, ABD'nin geçmişte uyguladığı Venezüella yaptırımları da eleştirerek, bu politikaların Latin Amerika'daki göç krizini derinleştirdiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:Karayipler’de askeri hareketlilik artıyorTrump yönetiminin geçtiğimiz aylarda imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartellerine karşı ordunun “daha geniş yetkilerle” kullanılmasının önü açılmıştı.Bu kapsamda ABD, ağustos ayı sonunda Venezuela açıklarına bir denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermişti. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, “ABD ordusu rejim değişikliği de dahil tüm senaryolara hazır” açıklamasında bulunmuştu.Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise buna karşılık olarak 4,5 milyon milisi seferber ettiğini açıklamış, “Herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazırız” demişti.ABD’nin “uyuşturucu kaçakçılığı” gerekçesiyle Venezüella açıklarında bazı tekneleri hedef alması da uluslararası alanda tepki çekmiş, söz konusu saldırıların “uluslararası hukuka aykırı” olduğu savunulmuştu.

