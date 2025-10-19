https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/istanbulda-bugun-bazi-caddeler-trafige-kapali-1100297507.html

İstanbul'da bugün bazı caddeler trafiğe kapalı: Alternatif güzergahlar nereler?

İstanbul'da bugün bazı caddeler trafiğe kapalı: Alternatif güzergahlar nereler?

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı töreni provaları nedeniyle bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı. 19.10.2025, Sputnik Türkiye

Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören provası nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı.Sabah 06.00 itibarıyla başlayan düzenleme kapsamında, İstanbul Valiliği ve emniyet ekipleri kent genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Araç sürücüleri, valilik tarafından belirlenen alternatif güzergahları kullanmaya yönlendirildi.Kapatılan yollarCumhuriyet Bayramı tören provası kapsamında kapatılan yollar şöyle:Alternatif güzergahlarProva süresince araç sürücüleri için önerilen alternatif yollar:Sürücüler dikkatYetkililer, tören provası bitene kadar trafiğe kapalı alanlara girilmemesi ve sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

