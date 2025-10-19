https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/istanbulda-bugun-bazi-caddeler-trafige-kapali-1100297507.html
İstanbul'da bugün bazı caddeler trafiğe kapalı: Alternatif güzergahlar nereler?
İstanbul'da bugün bazı caddeler trafiğe kapalı: Alternatif güzergahlar nereler?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı töreni provaları nedeniyle bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı. 19.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-19T09:37+0300
2025-10-19T09:37+0300
2025-10-19T09:39+0300
türki̇ye
i̇stanbul
türkiye
vatan caddesi
i̇stanbul valiliği
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094465121_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_06455dfd6e4ebff09815a2cc12795667.jpg
Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören provası nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı.Sabah 06.00 itibarıyla başlayan düzenleme kapsamında, İstanbul Valiliği ve emniyet ekipleri kent genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Araç sürücüleri, valilik tarafından belirlenen alternatif güzergahları kullanmaya yönlendirildi.Kapatılan yollarCumhuriyet Bayramı tören provası kapsamında kapatılan yollar şöyle:Alternatif güzergahlarProva süresince araç sürücüleri için önerilen alternatif yollar:Sürücüler dikkatYetkililer, tören provası bitene kadar trafiğe kapalı alanlara girilmemesi ve sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/meteoroloji-uyardi-7-ilde-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1100296830.html
türki̇ye
i̇stanbul
vatan caddesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094465121_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7f7139d770c89afa1ef5b2f25cc53df2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cumhuriyet bayramı, 29 ekim, istanbul trafiğe kapalı yollar, istanbul yol durumu, vatan caddesi kapalı, adnan menderes bulvarı trafiğe kapatıldı, 29 ekim prova, istanbul alternatif güzergahlar, istanbul valiliği duyuru, 29 ekim kutlamaları, istanbul trafik son durum, fevzipaşa caddesi, millet caddesi, o-3 hal yolu, d-100 trafiği, cumhuriyet bayramı 102 yıl
cumhuriyet bayramı, 29 ekim, istanbul trafiğe kapalı yollar, istanbul yol durumu, vatan caddesi kapalı, adnan menderes bulvarı trafiğe kapatıldı, 29 ekim prova, istanbul alternatif güzergahlar, istanbul valiliği duyuru, 29 ekim kutlamaları, istanbul trafik son durum, fevzipaşa caddesi, millet caddesi, o-3 hal yolu, d-100 trafiği, cumhuriyet bayramı 102 yıl
İstanbul'da bugün bazı caddeler trafiğe kapalı: Alternatif güzergahlar nereler?
09:37 19.10.2025 (güncellendi: 09:39 19.10.2025)
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı töreni provaları nedeniyle bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı.
Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören provası nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Sabah 06.00 itibarıyla başlayan düzenleme kapsamında, İstanbul Valiliği ve emniyet ekipleri kent genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Araç sürücüleri, valilik tarafından belirlenen alternatif güzergahları kullanmaya yönlendirildi.
Cumhuriyet Bayramı tören provası kapsamında kapatılan yollar şöyle:
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)
gidiş ve geliş yönleri
D-100 kara yolu
kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Edirnekapı
, 10. Yıl
, Oğuzhan
, Sofular
, Halıcılar
, Akdeniz
, Akşemsettin
ve Ordu caddeleri
Atatürk Bulvarı
, Keçeci Meydan Sokak
ve Hal Yolu
güney istikameti
Tatlı Pınar
, Kaleboyu
ve Sulukule caddeleri
nden bulvara geçişler de kapalı olacak
Prova süresince araç sürücüleri için önerilen alternatif yollar:
Turgut Özal Millet Caddesi
Yetkililer, tören provası bitene kadar trafiğe kapalı alanlara girilmemesi ve sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.