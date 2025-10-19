Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/istanbulda-bugun-bazi-caddeler-trafige-kapali-1100297507.html
İstanbul'da bugün bazı caddeler trafiğe kapalı: Alternatif güzergahlar nereler?
İstanbul'da bugün bazı caddeler trafiğe kapalı: Alternatif güzergahlar nereler?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı töreni provaları nedeniyle bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı. 19.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-19T09:37+0300
2025-10-19T09:39+0300
türki̇ye
i̇stanbul
türkiye
vatan caddesi
i̇stanbul valiliği
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094465121_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_06455dfd6e4ebff09815a2cc12795667.jpg
Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören provası nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı.Sabah 06.00 itibarıyla başlayan düzenleme kapsamında, İstanbul Valiliği ve emniyet ekipleri kent genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Araç sürücüleri, valilik tarafından belirlenen alternatif güzergahları kullanmaya yönlendirildi.Kapatılan yollarCumhuriyet Bayramı tören provası kapsamında kapatılan yollar şöyle:Alternatif güzergahlarProva süresince araç sürücüleri için önerilen alternatif yollar:Sürücüler dikkatYetkililer, tören provası bitene kadar trafiğe kapalı alanlara girilmemesi ve sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/meteoroloji-uyardi-7-ilde-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1100296830.html
türki̇ye
i̇stanbul
vatan caddesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094465121_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7f7139d770c89afa1ef5b2f25cc53df2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cumhuriyet bayramı, 29 ekim, istanbul trafiğe kapalı yollar, istanbul yol durumu, vatan caddesi kapalı, adnan menderes bulvarı trafiğe kapatıldı, 29 ekim prova, istanbul alternatif güzergahlar, istanbul valiliği duyuru, 29 ekim kutlamaları, istanbul trafik son durum, fevzipaşa caddesi, millet caddesi, o-3 hal yolu, d-100 trafiği, cumhuriyet bayramı 102 yıl
cumhuriyet bayramı, 29 ekim, istanbul trafiğe kapalı yollar, istanbul yol durumu, vatan caddesi kapalı, adnan menderes bulvarı trafiğe kapatıldı, 29 ekim prova, istanbul alternatif güzergahlar, istanbul valiliği duyuru, 29 ekim kutlamaları, istanbul trafik son durum, fevzipaşa caddesi, millet caddesi, o-3 hal yolu, d-100 trafiği, cumhuriyet bayramı 102 yıl

İstanbul'da bugün bazı caddeler trafiğe kapalı: Alternatif güzergahlar nereler?

09:37 19.10.2025 (güncellendi: 09:39 19.10.2025)
© AATrafik polisi
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2025
© AA
Abone ol
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı töreni provaları nedeniyle bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı.
Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören provası nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Sabah 06.00 itibarıyla başlayan düzenleme kapsamında, İstanbul Valiliği ve emniyet ekipleri kent genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Araç sürücüleri, valilik tarafından belirlenen alternatif güzergahları kullanmaya yönlendirildi.

Kapatılan yollar

Cumhuriyet Bayramı tören provası kapsamında kapatılan yollar şöyle:
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri
D-100 kara yolu kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Edirnekapı, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri
Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti
Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara geçişler de kapalı olacak

Alternatif güzergahlar

Prova süresince araç sürücüleri için önerilen alternatif yollar:
Turgut Özal Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Bulvarı
D-100 kara yolu
O-3 Hal Yolu

Sürücüler dikkat

Yetkililer, tören provası bitene kadar trafiğe kapalı alanlara girilmemesi ve sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji uyardı: 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
09:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала