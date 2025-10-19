https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/ergene-havzasinda-cevreyi-kirletenlere-106-milyon-381-bin-979-lira-para-cezasi-1100298513.html

Ergene Havzası'nda çevreyi kirletenlere 106 milyon 381 bin 979 lira para cezası

Ergene Havzası'nda çevreyi kirletenlere 106 milyon 381 bin 979 lira para cezası

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, havzada yürütülen kirlilikle mücadele çalışmaları kapsamında bu yıl 1152 denetim gerçekleştirdi.

evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ergene Havzası’nda yürütülen kirlilikle mücadele çalışmaları kapsamında bu yıl yapılan 1152 denetimde, çevreyi kirleten tesislere 106 milyon 381 bin 979 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.Bakanlıktan kapsamlı çevre denetimiBakanlıktan yapılan açıklamada, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’yi kapsayan Ergene Havzası’nda çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında sanayi tesisleri, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve belediye atık su arıtma tesislerinin yıl boyunca yoğun şekilde denetlendiği bildirildi.Bu denetimlerde çevre mevzuatını ihlal eden 21 tesisin faaliyeti durduruldu.Mobil laboratuvarlarla 24 saat denetimEkipler, 70 atık su arıtma tesisi için gece-gündüz ani denetimler yaptı.Mobil atık su laboratuvarı bulunan iki araçla hem sahada hem de Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda numune analizleri gerçekleştirildi.Analiz sonuçlarında kirliliğe neden olduğu belirlenen tesislere idari yaptırımlar uygulandı.Ayrıca 77 sanayi tesisinin baca gazı emisyon ölçümleri yapılarak, sınır değerlere uygunlukları kontrol edildi.Türkiye genelinde 2,9 milyar lira cezaBakanlık ekipleri, sadece Ergene Havzası’nda değil, ülke genelinde de denetimleri sürdürdü.Bu yıl Türkiye genelinde yapılan 45 bin 660 denetimde, çevreyi kirleten 5 bin 4 tesise 2 milyar 911 milyon 652 bin lira ceza uygulanırken, 373 tesisin faaliyeti durduruldu.Ergene Havzası temizliği kararlılıkla sürüyorBakanlık, Ergene Nehri’nin temizlenmesi ve bölgedeki ekolojik dengenin korunması amacıyla yürütülen denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

