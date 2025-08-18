Türkiye
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor: Alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi, suçlu 'ağız gargarası' çıktı
Adana'da trafik denetiminde alkollü çıktığı için ceza kesilen sürücü, promilin kullandığı ağız gargarasından kaynaklandığını ispatlayınca cezalardan kurtuldu. 18.08.2025, Sputnik Türkiye
Trafik denetiminde alkolmetre denetiminde 1.12 promil alkollü çıkan avukat Onur Mirici, promilin kullandığı ağız gargarasından kaynaklandığı gerekçesiyle kan testi yaptırdı. Testte 'alkolsüz çıkan avukatın itirazı üzerine trafik cezası iptal edildi. Alkolmetrede 1.12 promil alkollü çıktıAvukat Onur Mirici, 7 Mayıs'ta otomobiliyle Mersin'den Adana'ya giderken girdiği trafik denetiminde üflediği alkolmetrede 1,12 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine kendisine polis ekiplerince para cezası kesilen ve ehliyetine geçici süreyle el konulan avukat, duruma itiraz etti. Çıkan promilin kullandığı ağız gargarasının içindeki alkolden kaynaklandığını belirten avukat Mirici hemen harekete geçti. Nedeni ağız gargarası çıktıMirici, karara itiraz ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
14:14 18.08.2025 (güncellendi: 14:16 18.08.2025)
Adana'da trafik denetiminde alkollü çıktığı için ceza kesilen sürücü, promilin kullandığı ağız gargarasından kaynaklandığını ispatlayınca cezalardan kurtuldu.
Trafik denetiminde alkolmetre denetiminde 1.12 promil alkollü çıkan avukat Onur Mirici, promilin kullandığı ağız gargarasından kaynaklandığı gerekçesiyle kan testi yaptırdı. Testte 'alkolsüz çıkan avukatın itirazı üzerine trafik cezası iptal edildi.

Alkolmetrede 1.12 promil alkollü çıktı

Avukat Onur Mirici, 7 Mayıs'ta otomobiliyle Mersin'den Adana'ya giderken girdiği trafik denetiminde üflediği alkolmetrede 1,12 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine kendisine polis ekiplerince para cezası kesilen ve ehliyetine geçici süreyle el konulan avukat, duruma itiraz etti. Çıkan promilin kullandığı ağız gargarasının içindeki alkolden kaynaklandığını belirten avukat Mirici hemen harekete geçti.

Nedeni ağız gargarası çıktı

Mirici, karara itiraz ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Kan tahlili yaptırmak için Mersin'de devlet hastanesine gittim. Etanol testi sonucunda alkol oranı 0,10 promil çıktı. Bu sonuçla trafik cezası tutanağının iptali için Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğine başvurduk. Mahkeme kararıyla alınan ehliyetimin iadesine, para cezasının da iptaline karar verildi. Araçtayken ağız bakım suyuyla gargara yapmıştım. Onda alkol olduğunu biliyordum ama test sonucunu bu kadar etkileyebileceğini bilmiyordum. Alkollü araç kullanmaya kesinlikle karşıyım, bu konuda çok hassasım."
