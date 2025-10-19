https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/disisleri-bakanligindan-kuzey-kibrista-gerceklesen-cumhurbaskanligi-secimi-hakkinda-aciklama-1100308859.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs'taki seçimin ardından yaptığı açıklamada 'Ana vatan ve garantör Türkiye'nin, tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları...

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında yazılı açıklama yaptı.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin suhuletle tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyoruz" ifadesine yer verildi.Açıklamada, Kıbrıs Türklerinin hür ve egemen iradesinin yanı sıra KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü yansıtan seçimlerin, Kıbrıs Türk halkına ve tüm Ada’ya hayırlı olması dileğinde bulunularak şu iafdelere yer verildi:

