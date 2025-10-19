Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında açıklama

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/disisleri-bakanligindan-kuzey-kibrista-gerceklesen-cumhurbaskanligi-secimi-hakkinda-aciklama-1100308859.html
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs'taki seçimin ardından yaptığı açıklamada 'Ana vatan ve garantör Türkiye'nin, tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları... 19.10.2025
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında yazılı açıklama yaptı.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin suhuletle tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyoruz" ifadesine yer verildi.Açıklamada, Kıbrıs Türklerinin hür ve egemen iradesinin yanı sıra KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü yansıtan seçimlerin, Kıbrıs Türk halkına ve tüm Ada’ya hayırlı olması dileğinde bulunularak şu iafdelere yer verildi:
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs'taki seçimin ardından yaptığı açıklamada 'Ana vatan ve garantör Türkiye'nin, tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde ve Ada’nın gerçeklerine uygun biçimde, Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edeceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında yazılı açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin suhuletle tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyoruz" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Kıbrıs Türklerinin hür ve egemen iradesinin yanı sıra KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü yansıtan seçimlerin, Kıbrıs Türk halkına ve tüm Ada’ya hayırlı olması dileğinde bulunularak şu iafdelere yer verildi:
"Ana vatan ve garantör Türkiye, tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde ve Ada’nın gerçeklerine uygun biçimde, Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edecektir."