CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi: Tek aday Özgür Çelik

CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi düzenleniyor. Tek adayın Özgür Çelik olduğu kongreye CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılması bekleniyor. 19.10.2025, Sputnik Türkiye
CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi saat 13.30 sıralarında başladı.Kongreye CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Dilek İmamoğlu, ilçe belediye başkanlarıyla, delege ve üyeler katılıyor.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar başladı.Özgür Özel de katılacakCHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuşmasında, "Kongrelerde yöneticiler görev sürelerindeki çalışmalarını gelecek vizyonlarını topluma anlatırlar ve kendilerini delegelerin örgütün takdirine bırakırlar. Ben birazdan 2 yıllık görev süremizdeki bazı çalışmalarımı sizlerle paylaşacağım. Gelecek süreçteki çalışmalarımıza yönelik bazı değerlendirmelerde bulunacağım." dedi.Saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de kongreye katılması bekleniyor.
