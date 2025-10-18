https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/chp-istanbul-il-kongresine-durdurma-talebi-ysk-toplaniyor-1100286814.html

CHP İstanbul İl Kongresi'ne durdurma talebi: YSK toplanıyor

CHP İstanbul İl Kongresi'ne durdurma talebi: YSK toplanıyor

Sputnik Türkiye

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin durdurulması talebini görüşmek üzere bugün saat 14.00’te olağanüstü toplanacak. İstanbul... 18.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-18T11:45+0300

2025-10-18T11:45+0300

2025-10-18T11:45+0300

türki̇ye

yüksek seçim kurulu (ysk)

ysk

i̇stanbul valiliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094777954_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7114efd7aab8dfa05cb0ffb39afc7061.jpg

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yarın yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle, yarın gerçekleştirilecek CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, taleple ilgili YSK'dan görüş istedi. Bunun üzerine YSK, saat 14.00'te toplanma kararı aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/sgk-uzmani-bag-kur-borclari-icin-tarih-verip-uyardi-asgari-ucret-icin-bu-rakami-gecmeyecek-diyerek-1100286396.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, i̇stanbul valiliği