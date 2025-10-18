CHP İstanbul İl Kongresi'ne durdurma talebi: YSK toplanıyor

Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yarın yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle, yarın gerçekleştirilecek CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, taleple ilgili YSK'dan görüş istedi. Bunun üzerine YSK, saat 14.00'te toplanma kararı aldı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yarın yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle, yarın gerçekleştirilecek CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.
Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, taleple ilgili YSK'dan görüş istedi. Bunun üzerine YSK, saat 14.00'te toplanma kararı aldı.
