https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/chp-istanbul-il-kongresine-durdurma-talebi-ysk-toplaniyor-1100286814.html
CHP İstanbul İl Kongresi'ne durdurma talebi: YSK toplanıyor
CHP İstanbul İl Kongresi'ne durdurma talebi: YSK toplanıyor
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin durdurulması talebini görüşmek üzere bugün saat 14.00’te olağanüstü toplanacak. İstanbul... 18.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-18T11:45+0300
2025-10-18T11:45+0300
2025-10-18T11:45+0300
türki̇ye
yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk
i̇stanbul valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094777954_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7114efd7aab8dfa05cb0ffb39afc7061.jpg
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yarın yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle, yarın gerçekleştirilecek CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, taleple ilgili YSK'dan görüş istedi. Bunun üzerine YSK, saat 14.00'te toplanma kararı aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/sgk-uzmani-bag-kur-borclari-icin-tarih-verip-uyardi-asgari-ucret-icin-bu-rakami-gecmeyecek-diyerek-1100286396.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094777954_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_65602f615a1ad520e35e0f9574f1ad53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, i̇stanbul valiliği
yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, i̇stanbul valiliği
CHP İstanbul İl Kongresi'ne durdurma talebi: YSK toplanıyor
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin durdurulması talebini görüşmek üzere bugün saat 14.00’te olağanüstü toplanacak. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle kongrenin yapılmamasını talep etmiş, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu ise konuyu YSK’ya taşımıştı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yarın yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle, yarın gerçekleştirilecek CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.
Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, taleple ilgili YSK'dan görüş istedi. Bunun üzerine YSK, saat 14.00'te toplanma kararı aldı.