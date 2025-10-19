https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/biri-uzman-cavus-2-kisiyi-oldurdu-2si-polis-7-kisiyi-yaraladi-saldirganin-cezaevi-firarisi-oldugu-1100309266.html

Biri uzman çavuş 2 kişiyi öldürdü, 2'si polis 7 kişiyi yaraladı: Saldırganın cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı

Biri uzman çavuş 2 kişiyi öldürdü, 2'si polis 7 kişiyi yaraladı: Saldırganın cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gasp ettiği araçla kaçmaya çalıştığı sırada biri uzman çavuş 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli çıkan... 19.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-19T23:27+0300

2025-10-19T23:27+0300

2025-10-19T23:27+0300

türki̇ye

edremit

firari

edremit

balıkesir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100309370_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_eea96588a619d328eddd20332a28cbe7.jpg

Edremit Altınkum Mahallesi'nde Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri'yi tabancayla vurup aracını gasp ederek kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Ekri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Şüpheli, Akçay Mahallesi'nde Göktuğ Çalık'ı da tabancayla öldürüp, İkizçay ve Yenimahalle polis memurları İ.G. ve Ü.I. ile 5 kişiyi daha yaraladıktan sonra kaçmaya devam etti. Polis ekipleri ile şüpheli arasında başlayan kovalamaca çatışmaya dönüştü. Şüpheli Mustafa Emlik, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.Yaralanan 5 kişiyle ile 2 polis memurunun tedavisinin hastanelerde devam ettiği bildirildi. Olayda yaşamını yitiren uzman çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi, Edremit 19. Komando Tugayı'nda düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Ankara'nın Etimesgut ilçesine gönderildi.Mustafa Emlik'in bir süre önve nakledildiği açık cezaevinden kaçtığı ve firari olarak arandığı belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/ya-siz-cikin-ya-da-biz-gireriz-maskeli-uclu-ev-sahiplerini-tehdit-etti-1100304205.html

türki̇ye

edremit

edremit

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

edremit, firari, edremit, balıkesir