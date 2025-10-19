Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/biri-uzman-cavus-2-kisiyi-oldurdu-2si-polis-7-kisiyi-yaraladi-saldirganin-cezaevi-firarisi-oldugu-1100309266.html
Biri uzman çavuş 2 kişiyi öldürdü, 2'si polis 7 kişiyi yaraladı: Saldırganın cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı
Biri uzman çavuş 2 kişiyi öldürdü, 2'si polis 7 kişiyi yaraladı: Saldırganın cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı
Edremit Altınkum Mahallesi'nde Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri'yi tabancayla vurup aracını gasp ederek kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Ekri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Şüpheli, Akçay Mahallesi'nde Göktuğ Çalık'ı da tabancayla öldürüp, İkizçay ve Yenimahalle polis memurları İ.G. ve Ü.I. ile 5 kişiyi daha yaraladıktan sonra kaçmaya devam etti. Polis ekipleri ile şüpheli arasında başlayan kovalamaca çatışmaya dönüştü. Şüpheli Mustafa Emlik, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.Yaralanan 5 kişiyle ile 2 polis memurunun tedavisinin hastanelerde devam ettiği bildirildi. Olayda yaşamını yitiren uzman çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi, Edremit 19. Komando Tugayı'nda düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Ankara'nın Etimesgut ilçesine gönderildi.Mustafa Emlik'in bir süre önve nakledildiği açık cezaevinden kaçtığı ve firari olarak arandığı belirlendi.
© AA / Hakan FirikBalıkesir'in Edremit ilçesinde gasbettiği araçla kaçmaya çalıştığı sırada 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli, çıkan çatışmada hayatını kaybetti
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gasp ettiği araçla kaçmaya çalıştığı sırada biri uzman çavuş 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Saldırganın cinayet suçundan bulunduğu cezaevinden kaçtığı ve firari olarak arandığı ortaya çıktı.
Edremit Altınkum Mahallesi'nde Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri'yi tabancayla vurup aracını gasp ederek kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Ekri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli, Akçay Mahallesi'nde Göktuğ Çalık'ı da tabancayla öldürüp, İkizçay ve Yenimahalle polis memurları İ.G. ve Ü.I. ile 5 kişiyi daha yaraladıktan sonra kaçmaya devam etti.
Polis ekipleri ile şüpheli arasında başlayan kovalamaca çatışmaya dönüştü. Şüpheli Mustafa Emlik, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
Yaralanan 5 kişiyle ile 2 polis memurunun tedavisinin hastanelerde devam ettiği bildirildi.
Olayda yaşamını yitiren uzman çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi, Edremit 19. Komando Tugayı'nda düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Ankara'nın Etimesgut ilçesine gönderildi.
Mustafa Emlik'in bir süre önve nakledildiği açık cezaevinden kaçtığı ve firari olarak arandığı belirlendi.
