Altının ons fiyatı tarihte ilk kez 4 bin doları aştı

Altının ons fiyatı tarihte ilk kez 4 bin doları aştı

Altının ons fiyatı salı günü tarihinde ilk kez 4 bin doları aşarak rekor kırdı.Detaylar haberde...

2025-10-07T17:56+0300

Vadeli altın kontratları son olarak 4.005,80 dolar seviyesinde işlem gördü. Değerli metalin fiyatı, yılbaşından bu yana yüzde 50’den fazla yükselirken, ABD Dolar Endeksi’nin yüzde 10 gerilemesi dikkat çekti.Merkez bankaları ve yatırımcılar hızla alım yapıyorÇin başta olmak üzere birçok ülke, ABD’nin 2022’de Rusya’ya uyguladığı ağır yaptırımların ardından ABD Hazine tahvillerinden çıkarak altına yöneldi. Aynı şekilde bireysel yatırımcılar da enflasyona karşı korunma aracı olarak altını tercih ediyor.Piyasa, yıl sonuna kadar iki ek faiz indirimi daha bekliyor. Fed’in bir sonraki toplantısı 29 Ekim’de yapılacak.

