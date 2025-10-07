Türkiye
Altının ons fiyatı tarihte ilk kez 4 bin doları aştı
Altının ons fiyatı tarihte ilk kez 4 bin doları aştı
Altının ons fiyatı salı günü tarihinde ilk kez 4 bin doları aşarak rekor kırdı.Detaylar haberde...
2025-10-07T17:56+0300
2025-10-07T17:56+0300
Vadeli altın kontratları son olarak 4.005,80 dolar seviyesinde işlem gördü. Değerli metalin fiyatı, yılbaşından bu yana yüzde 50'den fazla yükselirken, ABD Dolar Endeksi'nin yüzde 10 gerilemesi dikkat çekti.Merkez bankaları ve yatırımcılar hızla alım yapıyorÇin başta olmak üzere birçok ülke, ABD'nin 2022'de Rusya'ya uyguladığı ağır yaptırımların ardından ABD Hazine tahvillerinden çıkarak altına yöneldi. Aynı şekilde bireysel yatırımcılar da enflasyona karşı korunma aracı olarak altını tercih ediyor.Piyasa, yıl sonuna kadar iki ek faiz indirimi daha bekliyor. Fed'in bir sonraki toplantısı 29 Ekim'de yapılacak.
Altının ons fiyatı tarihte ilk kez 4 bin doları aştı

17:56 07.10.2025
Altının ons fiyatı salı günü tarihinde ilk kez 4 bin doları aşarak rekor kırdı. Küresel piyasalarda yatırımcılar, zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlik ve kalıcı enflasyondan korunmak için yeniden güvenli liman olarak altına yöneldi.
Vadeli altın kontratları son olarak 4.005,80 dolar seviyesinde işlem gördü. Değerli metalin fiyatı, yılbaşından bu yana yüzde 50’den fazla yükselirken, ABD Dolar Endeksi’nin yüzde 10 gerilemesi dikkat çekti.
Batı ekonomi basınına göre, ‘ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret sisteminde yarattığı dalgalanmalar ve Fed’in bağımsızlığına yönelik tehditler, yatırımcıların altına yönelmesini’ hızlandırdı.

Merkez bankaları ve yatırımcılar hızla alım yapıyor

Çin başta olmak üzere birçok ülke, ABD’nin 2022’de Rusya’ya uyguladığı ağır yaptırımların ardından ABD Hazine tahvillerinden çıkarak altına yöneldi. Aynı şekilde bireysel yatırımcılar da enflasyona karşı korunma aracı olarak altını tercih ediyor.
Altındaki son yükseliş ivmesi, Eylül ayında Fed’in bu yıl ilk kez faiz indirimine gitmesiyle geldi. Faiz oranlarının düşmesi, kısa vadeli Hazine bonolarını yatırımcılar açısından daha az cazip hale getirdi.
Piyasa, yıl sonuna kadar iki ek faiz indirimi daha bekliyor. Fed’in bir sonraki toplantısı 29 Ekim’de yapılacak.
Yatırımcılar dikkat: Ünlü yatırım bankası altın tahminlerini yükseltti
14:18
