https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/altinin-ons-fiyati-tarihte-ilk-kez-4-bin-dolari-asti-1099996724.html
Altının ons fiyatı tarihte ilk kez 4 bin doları aştı
Altının ons fiyatı tarihte ilk kez 4 bin doları aştı
Sputnik Türkiye
Altının ons fiyatı salı günü tarihinde ilk kez 4 bin doları aşarak rekor kırdı.Detaylar haberde...
2025-10-07T17:56+0300
2025-10-07T17:56+0300
2025-10-07T17:56+0300
ekonomi̇
altın
rekor
ons altın
dolar
altın rezervi
rusya
fed
gümrük vergileri
merkez partisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099958273_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7de461f575096ab16e206a2af704b59d.jpg
Vadeli altın kontratları son olarak 4.005,80 dolar seviyesinde işlem gördü. Değerli metalin fiyatı, yılbaşından bu yana yüzde 50’den fazla yükselirken, ABD Dolar Endeksi’nin yüzde 10 gerilemesi dikkat çekti.Merkez bankaları ve yatırımcılar hızla alım yapıyorÇin başta olmak üzere birçok ülke, ABD’nin 2022’de Rusya’ya uyguladığı ağır yaptırımların ardından ABD Hazine tahvillerinden çıkarak altına yöneldi. Aynı şekilde bireysel yatırımcılar da enflasyona karşı korunma aracı olarak altını tercih ediyor.Piyasa, yıl sonuna kadar iki ek faiz indirimi daha bekliyor. Fed’in bir sonraki toplantısı 29 Ekim’de yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/yatirimcilar-dikkat-unlu-yatirim-bankasi-altin-tahminlerini-yukseltti-1099989250.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099958273_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_590ea409e201765f1943e3992a421536.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
altın, ons fiyatı, rekor, 4000 dolar, yatırımcılar, altın rekor
altın, ons fiyatı, rekor, 4000 dolar, yatırımcılar, altın rekor
Altının ons fiyatı tarihte ilk kez 4 bin doları aştı
Altının ons fiyatı salı günü tarihinde ilk kez 4 bin doları aşarak rekor kırdı. Küresel piyasalarda yatırımcılar, zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlik ve kalıcı enflasyondan korunmak için yeniden güvenli liman olarak altına yöneldi.
Vadeli altın kontratları son olarak 4.005,80 dolar seviyesinde işlem gördü. Değerli metalin fiyatı, yılbaşından bu yana yüzde 50’den fazla yükselirken, ABD Dolar Endeksi’nin yüzde 10 gerilemesi dikkat çekti.
Batı ekonomi basınına göre, ‘ABD Başkanı Donald Trump’ın
ticaret sisteminde yarattığı dalgalanmalar ve Fed’in bağımsızlığına yönelik tehditler
, yatırımcıların altına yönelmesini’ hızlandırdı.
Merkez bankaları ve yatırımcılar hızla alım yapıyor
Çin başta olmak üzere birçok ülke, ABD’nin 2022’de Rusya’ya uyguladığı ağır yaptırımların ardından ABD Hazine tahvillerinden çıkarak altına yöneldi. Aynı şekilde bireysel yatırımcılar da enflasyona karşı korunma aracı olarak altını tercih ediyor.
Altındaki son yükseliş ivmesi, Eylül ayında Fed’in bu yıl ilk kez faiz indirimine gitmesi
yle geldi. Faiz oranlarının düşmesi, kısa vadeli Hazine bonolarını yatırımcılar açısından daha az cazip hale getirdi.
Piyasa, yıl sonuna kadar iki ek faiz indirimi daha bekliyor. Fed’in bir sonraki toplantısı 29 Ekim’de yapılacak.