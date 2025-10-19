https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/ahmet-hakandan-merkez-bankasi-sorusturmasi-yorumu-parada-imzasi-olana-bile-dokunuluyor-1100298226.html
Ahmet Hakan'dan Merkez Bankası soruşturması yorumu: 'Parada imzası olana bile dokunuluyor'
19.10.2025
2025-10-19T10:09+0300
Merkez Bankası'nın suç duyurusu sonrasında başlatılan kart alımı ihalesi ve yazılım geliştirme ihalesindeki usulsüz işlemler nedeniyle 7 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Baran Aytaş ve eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener de yer alıyor.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan operasyonları değerlendirdi ve şunları ifade etti:
Ahmet Hakan, Merkez Bankası kart soruşturması kapsamında tutuklanan Emrah Şener'e dair değerlendirmede bulundu. Operasyonları eleştirenlere yanıt verdi ve "Merkez Bankası’nın eski başkan yardımcısı yolsuzluktan tutuklandı. Adamın 200 liralık banknotlarda imzası var. Demek ki neymiş? Hiç bakmıyorlarmış. Basıyorlarmış operasyonu." dedi.
"BİRİNCİ OLAY: Can Holding’e yönelik ikinci dalga operasyonda... AK Parti’ye acayip yakın olduğu iddia edilen iki kişi de gözaltına alındı. İKİNCİ OLAY: Merkez Bankası’nın eski başkan yardımcısı yolsuzluktan tutuklandı. İşin ilginç yanı: Adamın 200 liralık banknotlarda imzası var. Bu iki olayla ilgili olarak... Akla ilk gelmesi gereken yorum şudur: Parada imzası varmış, AK Parti’ye yakınmış. Vay vay vay! Demek ki neymiş? Hiç bakmıyorlarmış. Basıyorlarmış operasyonu. Basıyorlarmış gözaltıyı. Basıyorlarmış tutuklamayı. Hayır, hayır. Böyle demiyorlar. Şöyle diyorlar: “Bunlar kesin parti içi kavgaların bir sonucudur. İç temizlik yapıyorlardır. Başka türlüsü olamaz.”