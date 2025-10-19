Ahmet Hakan'dan Merkez Bankası soruşturması yorumu: 'Parada imzası olana bile dokunuluyor'

"BİRİNCİ OLAY: Can Holding’e yönelik ikinci dalga operasyonda... AK Parti’ye acayip yakın olduğu iddia edilen iki kişi de gözaltına alındı. İKİNCİ OLAY: Merkez Bankası’nın eski başkan yardımcısı yolsuzluktan tutuklandı. İşin ilginç yanı: Adamın 200 liralık banknotlarda imzası var. Bu iki olayla ilgili olarak... Akla ilk gelmesi gereken yorum şudur: Parada imzası varmış, AK Parti’ye yakınmış. Vay vay vay! Demek ki neymiş? Hiç bakmıyorlarmış. Basıyorlarmış operasyonu. Basıyorlarmış gözaltıyı. Basıyorlarmış tutuklamayı. Hayır, hayır. Böyle demiyorlar. Şöyle diyorlar: “Bunlar kesin parti içi kavgaların bir sonucudur. İç temizlik yapıyorlardır. Başka türlüsü olamaz.”