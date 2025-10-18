ABD’de federal-yönetim gerilimi: Chicago’ya Ulusal Muhafız konuşlandırma Yüksek Mahkeme’ye taşındı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/abdde-federal-yonetim-gerilimi-chicagoya-ulusal-muhafiz-konuslandirma-yuksek-mahkemeye-tasindi-1100287111.html
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Illinois eyaletine bağlı Chicago kentine Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırılması için Yüksek Mahkeme’ye başvurdu. Federal bir yargıcın kararını 2 haftalığına ertelemesinin ardından, yönetim alt mahkemenin kararının “başkanın yetkisine uygunsuz şekilde müdahale ettiğini ve federal personeli gereksiz yere tehlikeye attığını” savundu.Federal yargıç, 10 Ekim’de Illinois’a Ulusal Muhafız konuşlandırılmasını geçici olarak durdurmuştu. Washington yönetimi ise kararı Yüksek Mahkeme’ye taşıyarak başkanın federal yetkilerini korumayı hedefliyor.Trump'tan Demokrat kentlere Ulusal Muhafız hamlesiTrump yönetimi, geçmişte göçmenlik protestolarını bastırmak için Los Angeles ve Washington gibi kentlere Ulusal Muhafız konuşlandırmıştı.Washington Polis Teşkilatı üzerindeki federal kontrol ve başkentte devriye uygulamaları, “tehlikeli şekilde güç ele geçirme” eleştirilerine yol açmıştı. Eyalet yönetimleri, bu kararları yasal süreç kapsamında dava ettiler.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Illinois eyaletine bağlı Chicago kentine Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırılması için Yüksek Mahkeme’ye başvurdu. Federal bir yargıcın kararını 2 haftalığına ertelemesinin ardından, yönetim alt mahkemenin kararının “başkanın yetkisine uygunsuz şekilde müdahale ettiğini ve federal personeli gereksiz yere tehlikeye attığını” savundu.
Federal yargıç, 10 Ekim’de Illinois’a Ulusal Muhafız konuşlandırılmasını geçici olarak durdurmuştu. Washington yönetimi ise kararı Yüksek Mahkeme’ye taşıyarak başkanın federal yetkilerini korumayı hedefliyor.
Trump'tan Demokrat kentlere Ulusal Muhafız hamlesi
Trump yönetimi, geçmişte göçmenlik protestolarını bastırmak için Los Angeles ve Washington gibi kentlere Ulusal Muhafız konuşlandırmıştı.
4 Ekim’de Portland’a yaklaşık 200,
6 Ekim’de Texas’tan 400 Ulusal Muhafız birimi diğer eyaletlere gönderilmişti.
Washington Polis Teşkilatı üzerindeki federal kontrol ve başkentte devriye uygulamaları, “tehlikeli şekilde güç ele geçirme” eleştirilerine yol açmıştı. Eyalet yönetimleri, bu kararları yasal süreç kapsamında dava ettiler.