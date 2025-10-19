https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/abd-budapeste-zirvesinden-once-alaska-oncesine-gore-rusya-ile-daha-fazla-gorusme-planliyor-1100305178.html
Amerikan basını, ABD’nin Başkan Trump'ın Rus mevkidaşı Putin ile Budapeşte'de yapacağı görüşme öncesinde, anlaşma zemini oluşturmak için Alaska zirvesinin... 19.10.2025, Sputnik Türkiye
Wall Street Journal gazetesinin Amerikan idaresinden isimlerini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD’li yetkililer, Başkan Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Budapeşte'de yapacağı görüşme öncesinde, Alaska zirvesinin öncesine göre Rus tarafıyla düşük düzeyli daha fazla sayıda toplantı yapmayı planlıyor.Makalede, “ABD, bir anlaşmanın zeminini oluşturmak umuduyla Rusya ile Alaska görüşmelerinin öncesine göre daha fazla sayıda düşük düzeyli toplantı yapmayı planlıyor" ifadelerine yer verildi.Habere göre, Amerikan tarafına Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff değil, Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlık edecek ve bu gelişme Ukraynalı ve Avrupalı yetkililer tarafından olumlu karşılandı.ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü Washington'da Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti. CNN televizyonu, ‘açık ve dürüst’ geçen görüşmede Trump’ın, Zelenskiy'e uzun menzilli füzelerin sağlanmayacağını net bir şekilde ifade ettiğini bildirmişti.Axios portalı ise, ABD'nin ‘en azından şimdilik’ Ukrayna'ya Tomahawk verme niyetinin olmadığını belirtmişti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz dahi, Zelenskiy'nin Beyaz Saray ziyaretinin umduğu gibi geçmediğini itiraf etmişti.
‘ABD, Budapeşte zirvesinden önce Alaska öncesine göre Rusya ile daha fazla görüşme planlıyor’
Amerikan basını, ABD’nin Başkan Trump'ın Rus mevkidaşı Putin ile Budapeşte'de yapacağı görüşme öncesinde, anlaşma zemini oluşturmak için Alaska zirvesinin öncesine göre Rus tarafıyla daha fazla ön görüşme yapmayı planladığını yazdı.
Wall Street Journal gazetesinin Amerikan idaresinden isimlerini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD’li yetkililer, Başkan Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Budapeşte'de yapacağı görüşme öncesinde, Alaska zirvesinin öncesine göre Rus tarafıyla düşük düzeyli daha fazla sayıda toplantı yapmayı planlıyor.
Makalede, “ABD, bir anlaşmanın zeminini oluşturmak umuduyla Rusya ile Alaska görüşmelerinin öncesine göre daha fazla sayıda düşük düzeyli toplantı yapmayı planlıyor" ifadelerine yer verildi.
Habere göre, Amerikan tarafına Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff değil, Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlık edecek ve bu gelişme Ukraynalı ve Avrupalı yetkililer tarafından olumlu karşılandı.
ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü Washington'da Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti. CNN televizyonu, ‘açık ve dürüst’ geçen görüşmede Trump’ın, Zelenskiy'e uzun menzilli füzelerin sağlanmayacağını net bir şekilde ifade ettiğini bildirmişti.
Axios portalı ise, ABD'nin ‘en azından şimdilik’ Ukrayna'ya Tomahawk verme niyetinin olmadığını belirtmişti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz dahi, Zelenskiy'nin Beyaz Saray ziyaretinin umduğu gibi geçmediğini itiraf etmişti.