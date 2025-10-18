https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/merz-zelenskiy-trump-ile-gorusmesinde-istedigini-alamadi-1100293823.html
Merz: Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde istediğini alamadı
Merz: Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde istediğini alamadı
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Zelenskiy'in Trump ile görüşmesinden istediği sonucu alamadığını ve ABD ziyaretinden memnun olmadığını belirtti. 18.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-18T16:53+0300
2025-10-18T16:53+0300
2025-10-18T16:51+0300
dünya
friedrich merz
almanya
vladimir zelenskiy
ukrayna
donald trump
abd
tomahawk
cnn
axios
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681368_0:160:3068:1886_1920x0_80_0_0_3d1f3e81bb6e6e2acab714d2bda83e34.jpg
N-tv'nin haberine göre Merz, Zelenskiy ile yaptığı görüşmeye dayanarak, “Ziyaret, Zelenskiy'in istediği gibi geçmedi” dedi.Merz ayrıca, Avrupa'nın Ukrayna'ya yardım sağlaması gerektiğini ve kendisinin bu konuda çaba göstereceğini vurguladı.Cuma günü, ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti. CNN'in haberine göre, ‘açık ve dürüst’ geçen görüşmede Trump, Zelenskiy'e uzun menzilli füzelerin sağlanmayacağını net bir şekilde ifade etti. Axios ise görüşmelerin zor geçtiğini ve Trump'ın sert bir tavır sergilediğini yazdı. Habere göre bir kaynak, görüşmelerin ‘kötü geçtiğini’ belirtti. Diğer Batı medyası da Zelenskiy'in, başta Tomahawk füzeleri tedariki olmak üzere hedeflerine ulaşamadığını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/trump-zelenskiye-tomahawk-fuzesi-saglamayacagini-soyledi-1100284685.html
almanya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681368_170:0:2898:2046_1920x0_80_0_0_4c3d6f0c95f304f22d6b1807c87372bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
friedrich merz, almanya, vladimir zelenskiy, ukrayna, donald trump, abd, tomahawk, cnn, axios
friedrich merz, almanya, vladimir zelenskiy, ukrayna, donald trump, abd, tomahawk, cnn, axios
Merz: Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde istediğini alamadı
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Zelenskiy'in Trump ile görüşmesinden istediği sonucu alamadığını ve ABD ziyaretinden memnun olmadığını belirtti.
N-tv'nin haberine göre Merz, Zelenskiy ile yaptığı görüşmeye dayanarak, “Ziyaret, Zelenskiy'in istediği gibi geçmedi” dedi.
Merz ayrıca, Avrupa'nın Ukrayna'ya yardım sağlaması gerektiğini ve kendisinin bu konuda çaba göstereceğini vurguladı.
Cuma günü, ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti. CNN'in haberine göre, ‘açık ve dürüst’ geçen görüşmede Trump, Zelenskiy'e uzun menzilli füzelerin sağlanmayacağını net bir şekilde ifade etti. Axios ise görüşmelerin zor geçtiğini ve Trump'ın sert bir tavır sergilediğini yazdı. Habere göre bir kaynak, görüşmelerin ‘kötü geçtiğini’ belirtti. Diğer Batı medyası da Zelenskiy'in, başta Tomahawk füzeleri tedariki olmak üzere hedeflerine ulaşamadığını aktardı.