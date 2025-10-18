Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/merz-zelenskiy-trump-ile-gorusmesinde-istedigini-alamadi-1100293823.html
Merz: Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde istediğini alamadı
Merz: Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde istediğini alamadı
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Zelenskiy'in Trump ile görüşmesinden istediği sonucu alamadığını ve ABD ziyaretinden memnun olmadığını belirtti. 18.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-18T16:53+0300
2025-10-18T16:51+0300
dünya
friedrich merz
almanya
vladimir zelenskiy
ukrayna
donald trump
abd
tomahawk
cnn
axios
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681368_0:160:3068:1886_1920x0_80_0_0_3d1f3e81bb6e6e2acab714d2bda83e34.jpg
N-tv'nin haberine göre Merz, Zelenskiy ile yaptığı görüşmeye dayanarak, “Ziyaret, Zelenskiy'in istediği gibi geçmedi” dedi.Merz ayrıca, Avrupa'nın Ukrayna'ya yardım sağlaması gerektiğini ve kendisinin bu konuda çaba göstereceğini vurguladı.Cuma günü, ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti. CNN'in haberine göre, ‘açık ve dürüst’ geçen görüşmede Trump, Zelenskiy'e uzun menzilli füzelerin sağlanmayacağını net bir şekilde ifade etti. Axios ise görüşmelerin zor geçtiğini ve Trump'ın sert bir tavır sergilediğini yazdı. Habere göre bir kaynak, görüşmelerin ‘kötü geçtiğini’ belirtti. Diğer Batı medyası da Zelenskiy'in, başta Tomahawk füzeleri tedariki olmak üzere hedeflerine ulaşamadığını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/trump-zelenskiye-tomahawk-fuzesi-saglamayacagini-soyledi-1100284685.html
almanya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681368_170:0:2898:2046_1920x0_80_0_0_4c3d6f0c95f304f22d6b1807c87372bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
friedrich merz, almanya, vladimir zelenskiy, ukrayna, donald trump, abd, tomahawk, cnn, axios
friedrich merz, almanya, vladimir zelenskiy, ukrayna, donald trump, abd, tomahawk, cnn, axios

Merz: Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde istediğini alamadı

16:53 18.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi
ABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Abone ol
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Zelenskiy'in Trump ile görüşmesinden istediği sonucu alamadığını ve ABD ziyaretinden memnun olmadığını belirtti.
N-tv'nin haberine göre Merz, Zelenskiy ile yaptığı görüşmeye dayanarak, “Ziyaret, Zelenskiy'in istediği gibi geçmedi” dedi.
Merz ayrıca, Avrupa'nın Ukrayna'ya yardım sağlaması gerektiğini ve kendisinin bu konuda çaba göstereceğini vurguladı.
Cuma günü, ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti. CNN'in haberine göre, ‘açık ve dürüst’ geçen görüşmede Trump, Zelenskiy'e uzun menzilli füzelerin sağlanmayacağını net bir şekilde ifade etti. Axios ise görüşmelerin zor geçtiğini ve Trump'ın sert bir tavır sergilediğini yazdı. Habere göre bir kaynak, görüşmelerin ‘kötü geçtiğini’ belirtti. Diğer Batı medyası da Zelenskiy'in, başta Tomahawk füzeleri tedariki olmak üzere hedeflerine ulaşamadığını aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump-Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
'Trump, Zelenskiy'e Tomahawk füzesi sağlamayacağını söyledi'
04:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала