Merz: Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde istediğini alamadı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Zelenskiy'in Trump ile görüşmesinden istediği sonucu alamadığını ve ABD ziyaretinden memnun olmadığını belirtti. 18.10.2025, Sputnik Türkiye

N-tv'nin haberine göre Merz, Zelenskiy ile yaptığı görüşmeye dayanarak, “Ziyaret, Zelenskiy'in istediği gibi geçmedi” dedi.Merz ayrıca, Avrupa'nın Ukrayna'ya yardım sağlaması gerektiğini ve kendisinin bu konuda çaba göstereceğini vurguladı.Cuma günü, ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti. CNN'in haberine göre, ‘açık ve dürüst’ geçen görüşmede Trump, Zelenskiy'e uzun menzilli füzelerin sağlanmayacağını net bir şekilde ifade etti. Axios ise görüşmelerin zor geçtiğini ve Trump'ın sert bir tavır sergilediğini yazdı. Habere göre bir kaynak, görüşmelerin ‘kötü geçtiğini’ belirtti. Diğer Batı medyası da Zelenskiy'in, başta Tomahawk füzeleri tedariki olmak üzere hedeflerine ulaşamadığını aktardı.

