https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/istanbul-merkezli-feto-sorusturmasi-5-doktor-tutuklandi-1099971429.html

İstanbul merkezli FETÖ soruşturması: 5 doktor tutuklandı

İstanbul merkezli FETÖ soruşturması: 5 doktor tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen... 07.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-07T00:41+0300

2025-10-07T00:41+0300

2025-10-07T00:41+0300

türki̇ye

türkiye

i̇stanbul

fetö

cumhuriyet başsavcılığı

fetullahçı terör örgütü

operasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450576_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e81d25605733b8767aabf9a665c44c04.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Konya ve Mardin’de 6 adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek 3’ü kamu kurumunda, 2’si özel sektörde görev yapan doktoru yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin örgüt tarafından 'ders çalışma' adı altında düzenlenen ve örgüte müzahir yurtlarda yapılan TUS kamplarına katıldıkları, sözde TUS imamı'yla irtibat kurdukları öne sürüldü.Ayrıca doktorların, FETÖ üyeliğine ilişkin itirafçı beyanlarında adlarının geçtiği, Bank Asya’da hesaplarının bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık arama sistemiyle irtibat kurduklarının tespit edildiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/feto-baglantili-askeri-casusluk-sorusturmasi-10-sirkete-kayyum-atandi-1098877441.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇stanbul, fetö, cumhuriyet başsavcılığı, fetullahçı terör örgütü, operasyon