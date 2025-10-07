Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/istanbul-merkezli-feto-sorusturmasi-5-doktor-tutuklandi-1099971429.html
İstanbul merkezli FETÖ soruşturması: 5 doktor tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ soruşturması: 5 doktor tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T00:41+0300
2025-10-07T00:41+0300
türki̇ye
türkiye
i̇stanbul
fetö
cumhuriyet başsavcılığı
fetullahçı terör örgütü
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450576_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e81d25605733b8767aabf9a665c44c04.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Konya ve Mardin’de 6 adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek 3’ü kamu kurumunda, 2’si özel sektörde görev yapan doktoru yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin örgüt tarafından 'ders çalışma' adı altında düzenlenen ve örgüte müzahir yurtlarda yapılan TUS kamplarına katıldıkları, sözde TUS imamı'yla irtibat kurdukları öne sürüldü.Ayrıca doktorların, FETÖ üyeliğine ilişkin itirafçı beyanlarında adlarının geçtiği, Bank Asya’da hesaplarının bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık arama sistemiyle irtibat kurduklarının tespit edildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/feto-baglantili-askeri-casusluk-sorusturmasi-10-sirkete-kayyum-atandi-1098877441.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450576_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_531a1c606391751bb867c8c689b98d95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, i̇stanbul, fetö, cumhuriyet başsavcılığı, fetullahçı terör örgütü, operasyon
türkiye, i̇stanbul, fetö, cumhuriyet başsavcılığı, fetullahçı terör örgütü, operasyon

İstanbul merkezli FETÖ soruşturması: 5 doktor tutuklandı

00:41 07.10.2025
© AAdoktor, hekim
doktor, hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 doktor tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Konya ve Mardin’de 6 adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek 3’ü kamu kurumunda, 2’si özel sektörde görev yapan doktoru yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin örgüt tarafından 'ders çalışma' adı altında düzenlenen ve örgüte müzahir yurtlarda yapılan TUS kamplarına katıldıkları, sözde TUS imamı'yla irtibat kurdukları öne sürüldü.
Ayrıca doktorların, FETÖ üyeliğine ilişkin itirafçı beyanlarında adlarının geçtiği, Bank Asya’da hesaplarının bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık arama sistemiyle irtibat kurduklarının tespit edildiği bildirildi.
Esenyurt'ta polis memuru yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2025
TÜRKİYE
FETÖ bağlantılı askeri casusluk soruşturması: 10 şirkete kayyum atandı
27 Ağustos, 18:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала