İstanbul merkezli FETÖ soruşturması: 5 doktor tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Konya ve Mardin'de 6 adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek 3'ü kamu kurumunda, 2'si özel sektörde görev yapan doktoru yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin örgüt tarafından 'ders çalışma' adı altında düzenlenen ve örgüte müzahir yurtlarda yapılan TUS kamplarına katıldıkları, sözde TUS imamı'yla irtibat kurdukları öne sürüldü.Ayrıca doktorların, FETÖ üyeliğine ilişkin itirafçı beyanlarında adlarının geçtiği, Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık arama sistemiyle irtibat kurduklarının tespit edildiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 doktor tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Konya ve Mardin’de 6 adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek 3’ü kamu kurumunda, 2’si özel sektörde görev yapan doktoru yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin örgüt tarafından 'ders çalışma' adı altında düzenlenen ve örgüte müzahir yurtlarda yapılan TUS kamplarına katıldıkları, sözde TUS imamı'yla irtibat kurdukları öne sürüldü.
Ayrıca doktorların, FETÖ üyeliğine ilişkin itirafçı beyanlarında adlarının geçtiği, Bank Asya’da hesaplarının bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık arama sistemiyle irtibat kurduklarının tespit edildiği bildirildi.