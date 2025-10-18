https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/zaharova-ruttenin-gorevi-yuksek-sesli-aciklamalar-yapmak-rusyayi-hedef-alan-bir-savas-1100284281.html

Zaharova: Rutte'nin görevi yüksek sesli açıklamalar yapmak, Rusya’yı hedef alan bir savaş propagandacısı olmak

2025-10-18

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Rusya hakkındaki sert açıklamalarını değerlendirerek, Rutte’ye 'Rusya’ya yönelik savaş propagandası yapmak' görevinin verildiğini söyledi. Zaharova, “Rutte’nin görevi yüksek sesli açıklamalar yapmak, özellikle de Rus kamuoyuna hitap eden söylemler üretmek. Ona verilen görev, Rusya’yı hedef alan bir savaş propagandacısı olmaktır” dedi. 'Gerçek kararlar yardımcılar düzeyinde alınıyor'Zaharova, ittifak içindeki gerçek kararların Rutte’nin yardımcıları düzeyinde, yani ABD ve İngiltere temsilcilerinin yer aldığı bir çevrede alındığını da belirtti. Daha önce Rutte, F-35 savaş uçakları ve Patriot sistemleri alımı hakkında konuşurken Sovyet döneminden bir 'Lada' fıkrasına atıfta bulunmuş, ardından Rus pilot ve denizciler hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.

