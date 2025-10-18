https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/zaharova-ruttenin-gorevi-yuksek-sesli-aciklamalar-yapmak-rusyayi-hedef-alan-bir-savas-1100284281.html
Zaharova: Rutte'nin görevi yüksek sesli açıklamalar yapmak, Rusya’yı hedef alan bir savaş propagandacısı olmak
Zaharova: Rutte'nin görevi yüksek sesli açıklamalar yapmak, Rusya’yı hedef alan bir savaş propagandacısı olmak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rutte'nin açıklamalarına yanıt olarak Rutte'nin görevinin 'yüksek sesli açıklamalar yapmak, Rusya’yı hedef alan bir... 18.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-18T02:20+0300
2025-10-18T02:20+0300
2025-10-18T02:25+0300
dünya
rusya
nato
f-35
patriot
mariya zaharova
mark rutte
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090660_0:200:2929:1848_1920x0_80_0_0_428319dfc61f3ce4cefe47396824f534.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Rusya hakkındaki sert açıklamalarını değerlendirerek, Rutte’ye 'Rusya’ya yönelik savaş propagandası yapmak' görevinin verildiğini söyledi. Zaharova, “Rutte’nin görevi yüksek sesli açıklamalar yapmak, özellikle de Rus kamuoyuna hitap eden söylemler üretmek. Ona verilen görev, Rusya’yı hedef alan bir savaş propagandacısı olmaktır” dedi. 'Gerçek kararlar yardımcılar düzeyinde alınıyor'Zaharova, ittifak içindeki gerçek kararların Rutte’nin yardımcıları düzeyinde, yani ABD ve İngiltere temsilcilerinin yer aldığı bir çevrede alındığını da belirtti. Daha önce Rutte, F-35 savaş uçakları ve Patriot sistemleri alımı hakkında konuşurken Sovyet döneminden bir 'Lada' fıkrasına atıfta bulunmuş, ardından Rus pilot ve denizciler hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/trump-zelenskiye-durmanin-vaktinin-geldigini-soyledim-karari-tarih-versin-1100283917.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090660_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_168a9129c9807b77ca1b9db8626dd90c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, nato, f-35, patriot, mariya zaharova, mark rutte
rusya, nato, f-35, patriot, mariya zaharova, mark rutte
Zaharova: Rutte'nin görevi yüksek sesli açıklamalar yapmak, Rusya’yı hedef alan bir savaş propagandacısı olmak
02:20 18.10.2025 (güncellendi: 02:25 18.10.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rutte'nin açıklamalarına yanıt olarak Rutte'nin görevinin 'yüksek sesli açıklamalar yapmak, Rusya’yı hedef alan bir savaş propagandacısı olmak' olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Rusya hakkındaki sert açıklamalarını değerlendirerek, Rutte’ye 'Rusya’ya yönelik savaş propagandası yapmak' görevinin verildiğini söyledi.
Zaharova, “Rutte’nin görevi yüksek sesli açıklamalar yapmak, özellikle de Rus kamuoyuna hitap eden söylemler üretmek. Ona verilen görev, Rusya’yı hedef alan bir savaş propagandacısı olmaktır”
dedi.
'Gerçek kararlar yardımcılar düzeyinde alınıyor'
Zaharova, ittifak içindeki gerçek kararların Rutte’nin yardımcıları düzeyinde, yani ABD ve İngiltere temsilcilerinin yer aldığı bir çevrede alındığını da belirtti.
Daha önce Rutte, F-35 savaş uçakları
ve Patriot sistemleri alımı
hakkında konuşurken Sovyet döneminden bir 'Lada
' fıkrasına atıfta bulunmuş, ardından Rus pilot ve denizciler hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.