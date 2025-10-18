Türkiye
Zaharova: Rutte'nin görevi yüksek sesli açıklamalar yapmak, Rusya’yı hedef alan bir savaş propagandacısı olmak
Zaharova: Rutte'nin görevi yüksek sesli açıklamalar yapmak, Rusya’yı hedef alan bir savaş propagandacısı olmak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rutte'nin açıklamalarına yanıt olarak Rutte'nin görevinin 'yüksek sesli açıklamalar yapmak, Rusya'yı hedef alan bir... 18.10.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Rusya hakkındaki sert açıklamalarını değerlendirerek, Rutte’ye 'Rusya’ya yönelik savaş propagandası yapmak' görevinin verildiğini söyledi. Zaharova, “Rutte’nin görevi yüksek sesli açıklamalar yapmak, özellikle de Rus kamuoyuna hitap eden söylemler üretmek. Ona verilen görev, Rusya’yı hedef alan bir savaş propagandacısı olmaktır” dedi. 'Gerçek kararlar yardımcılar düzeyinde alınıyor'Zaharova, ittifak içindeki gerçek kararların Rutte’nin yardımcıları düzeyinde, yani ABD ve İngiltere temsilcilerinin yer aldığı bir çevrede alındığını da belirtti. Daha önce Rutte, F-35 savaş uçakları ve Patriot sistemleri alımı hakkında konuşurken Sovyet döneminden bir 'Lada' fıkrasına atıfta bulunmuş, ardından Rus pilot ve denizciler hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.
rusya, nato, f-35, patriot, mariya zaharova, mark rutte
rusya, nato, f-35, patriot, mariya zaharova, mark rutte

Zaharova: Rutte'nin görevi yüksek sesli açıklamalar yapmak, Rusya’yı hedef alan bir savaş propagandacısı olmak

02:20 18.10.2025 (güncellendi: 02:25 18.10.2025)
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rutte'nin açıklamalarına yanıt olarak Rutte'nin görevinin 'yüksek sesli açıklamalar yapmak, Rusya’yı hedef alan bir savaş propagandacısı olmak' olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Rusya hakkındaki sert açıklamalarını değerlendirerek, Rutte’ye 'Rusya’ya yönelik savaş propagandası yapmak' görevinin verildiğini söyledi.
Zaharova, “Rutte’nin görevi yüksek sesli açıklamalar yapmak, özellikle de Rus kamuoyuna hitap eden söylemler üretmek. Ona verilen görev, Rusya’yı hedef alan bir savaş propagandacısı olmaktır” dedi.

'Gerçek kararlar yardımcılar düzeyinde alınıyor'

Zaharova, ittifak içindeki gerçek kararların Rutte’nin yardımcıları düzeyinde, yani ABD ve İngiltere temsilcilerinin yer aldığı bir çevrede alındığını da belirtti.
Daha önce Rutte, F-35 savaş uçakları ve Patriot sistemleri alımı hakkında konuşurken Sovyet döneminden bir 'Lada' fıkrasına atıfta bulunmuş, ardından Rus pilot ve denizciler hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.
