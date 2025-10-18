https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/trump-zelenskiye-durmanin-vaktinin-geldigini-soyledim-karari-tarih-versin-1100283917.html
Trump: Zelenskiy'e durmanın vaktinin geldiğini söyledim, kararı tarih versin
Trump: Zelenskiy'e durmanın vaktinin geldiğini söyledim, kararı tarih versin
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, sosyal medyadan Zelenskiy ile görüşmesinde artık durmanın vaktinin geldiğini söylediğini açıklayarak, "İkisi de zafer ilan etsin, kararı... 18.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-18T00:42+0300
2025-10-18T00:42+0300
2025-10-18T00:42+0300
ukrayna kri̇zi̇
truth social
donald trump
vladimir putin
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281241_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_3b5132ae5a9f6da02d102cd8ea7024d1.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy’e, 'Artık bir anlaşma yapıp bu çatışmayı sona erdirmenin zamanı geldi' dediğini açıkladı. Trump, Truth Social’daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/trump-taraflar-esneklik-gosterirse-ukraynadaki-catisma-yakinda-sona-erecek-1100283006.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281241_56:0:969:685_1920x0_80_0_0_92f6e0b61342732cefeb2e119fbd192a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
truth social, donald trump, vladimir putin, vladimir zelenskiy
truth social, donald trump, vladimir putin, vladimir zelenskiy
Trump: Zelenskiy'e durmanın vaktinin geldiğini söyledim, kararı tarih versin
ABD Başkanı Trump, sosyal medyadan Zelenskiy ile görüşmesinde artık durmanın vaktinin geldiğini söylediğini açıklayarak, "İkisi de zafer ilan etsin, kararı tarih versin" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy’e, 'Artık bir anlaşma yapıp bu çatışmayı sona erdirmenin zamanı geldi' dediğini açıkladı.
Trump, Truth Social’daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Zelenskiy ile görüşmem çok ilginç ve samimiydi, ancak Başkan Putin'e de ısrarla söylediğim gibi, ona da bunu durdurmanın ve bir anlaşma yapmanın zamanının geldiğini söyledim. Yeterince kan döküldü. Oldukları yerde durmalılar. İkisi de zafer ilan etsin, kararı tarih versin