Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Trump: Zelenskiy'e durmanın vaktinin geldiğini söyledim, kararı tarih versin
ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy’e, 'Artık bir anlaşma yapıp bu çatışmayı sona erdirmenin zamanı geldi' dediğini açıkladı. Trump, Truth Social’daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
00:42 18.10.2025
ABD Başkanı Trump, sosyal medyadan Zelenskiy ile görüşmesinde artık durmanın vaktinin geldiğini söylediğini açıklayarak, "İkisi de zafer ilan etsin, kararı tarih versin" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy’e, 'Artık bir anlaşma yapıp bu çatışmayı sona erdirmenin zamanı geldi' dediğini açıkladı.
Trump, Truth Social’daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Zelenskiy ile görüşmem çok ilginç ve samimiydi, ancak Başkan Putin'e de ısrarla söylediğim gibi, ona da bunu durdurmanın ve bir anlaşma yapmanın zamanının geldiğini söyledim. Yeterince kan döküldü. Oldukları yerde durmalılar. İkisi de zafer ilan etsin, kararı tarih versin
DÜNYA
Trump: Taraflar esneklik gösterirse, Ukrayna’daki çatışma yakında sona erecek
Dün, 21:30
