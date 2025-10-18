https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/zaharova-rusyanin-seytanlastirilmasi-abddeki-liberallerin-trump-ile-mucadelesi-icin-gerekliydi-1100292998.html
Zaharova: Rusya'nın şeytanlaştırılması, ABD'deki liberallerin Trump ile mücadelesi için gerekliydi
Zaharova: Rusya'nın şeytanlaştırılması, ABD'deki liberallerin Trump ile mücadelesi için gerekliydi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova verdiği demeçte, Rusya'nın ABD'de 'şeytanlaştırılması' sürecinin ABD'deki ultraliberaller tarafından dönemin ABD... 18.10.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Halkların Birliği Kulübü medya forumu kapsamında Larry Johnson’ın podcast programında yaptığı açıklamada, Rusya’nın Amerika Birleşik Devletleri'nde şeytanlaştırılması sürecinin, ABD’deki ultraliberaller tarafından dönemin ABD Başkanı Donald Trump’a karşı mücadele amacıyla başlatıldığını vurguladı.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Açıklamasında, “Amerikalıları esasen ilgilendiren tek şey budur. Geri kalan her şey onlara ideolojik bir üstyapı olarak dayatılır” diyen Zaharova, medeniyet değerleri açısından bakıldığında Rusya ile Trump’ın 'bu anlamda oldukça yakın' olduklarını söyledi. Zaharova açıklamasında, Trump’ın geleneksel değerleri koruyan, ilerlemeyi reddetmeyen ama insanı bir yaratık, bir hayvan ya da üstünde deney yapılabilecek bir yaratık olarak görmeyen güçlü bir kesimin -hatta Amerikan toplumunun özü olan bir kesimin- temsilcisi olduğunu belirtti.Zaharova, Ukrayna çevresinde ve genel olarak Avrupa kıtasında yaşanan her şeyin, Amerikan ultraliberaller ve onların Avrupa’daki ağı tarafından organize edildiğini ve bunun Rusya üzerinden Trump’a baskı kurmak amacıyla yapıldığını da sözlerine ekledi.'Zelenskiy ile Nuland’ın suç işleme tarzı aynı'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Vladimir Zelenskiy ile ABD’nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’ın 'aynı suç mahiyetindeki yöntemi' kullandığını belirtti.Konuya ilişkin açıklamasını Telegram hesabı üzerinden detaylandıran Zaharova, “Zelenskiy Washington’da neyse, Nuland Kiev’de odur: Aynı suç imzası. Neden mi? Çünkü Zelenskiy, Amerikan ultraliberallerinin bir ürünüdür" dedi.Zaharova, paylaşımına, Zelenskiy’in Beyaz Saray önünde ve Nuland’ın Kiev ziyareti sırasında çekilmiş fotoğraflarını ekledi.'Rusya, Batı tarafından körüklenen vahşete karşı direniyor'Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Batı'nın körüklediği vahşete karşı Rusya'nın direnişin ön saflarında yer aldığını ve artık tüm dünya Batı’ya uyanması çağrısında bulunduğunu dile getirdi.Zaharova, Batı ülkelerinin yüzyıllar boyunca kendilerini 'ilerici' olarak tanıttıklarını ancak 20. ve 21. yüzyılda 'kitlesel öldürme yöntemlerini icat etme' noktasına geldiklerini belirterek, dünyanın şu anda 'korkunç bir utanç merkezinde' bulunduğunu söyledi. Bu tür vahşi hadiselerin yıllarca her yönüyle 'aydınlanmış' kabul edilenler tarafından teşvik edilmesini 'dehşet verici' olarak nitelendiren Zaharova, "Bu, günümüzün felaketi. Ve artık önlem almakla yetinemeyiz. Zira bu trajedinin tam ortasındayız. Ama ben 'biz' derken yalnızca Rusya’yı kastetmiyorum. Biz bu sıcaklığı ölümcül seviyelere çıkarmıyoruz, ama diğerleri hala farkında değil" dedi.'Kiev rejimi suçlarıyla Avrupa’nın ortasında bir cehennem yarattı'Zaharova açıklamasında, Kiev rejiminin Kursk bölgesi sakinlerini öldürdüğünü ve Avrupa’nın merkezinde bir cehennem yarattığını dile getirerek Avrupa ülkelerinin de buna finansal destek sağladığını vurguladı.Zaharova konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Zaharova: Rusya'nın şeytanlaştırılması, ABD'deki liberallerin Trump ile mücadelesi için gerekliydi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova verdiği demeçte, Rusya'nın ABD'de 'şeytanlaştırılması' sürecinin ABD'deki ultraliberaller tarafından dönemin ABD Başkanı Trump'a karşı mücadele için başlatıldığını dile getirdi.
Bahsettiğimiz yer Avrupa kıtası. Bu cehennem artık doğrudan Avrupa’nın merkezinde. NATO ülkeleri -özellikle Avrupa’daki NATO üyeleri- tam anlamıyla zombi halinde. Her gün bu sürece para akıtıyorlar. Üstelik ABD Başkanı Donald Trump’a, daha da gelişmiş öldürme araçları sağlaması için baskı yapıyorlar.