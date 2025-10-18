https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/viyanada-abnin-militarizasyonuna-karsi-buyuk-bir-gosteri-duzenlendi-1100294672.html
Viyana’da, AB’nin militarizasyonuna karşı büyük bir gösteri düzenlendi
Organizatörler, AB'nin pahalı silahlanma programı, Avrupa hava savunma sistemi ‘Sky Shield’ kurulması, Avusturya üzerinden silah sevkiyatı ve Avusturya'nın ABD'nin hakim olduğu NATO'ya fiilen girmesine karşı çıktığını belirtti.Göztericiler ayrıca özellikle Rusofobi'ye ve Rusya karşıtı yaptırımlara karşı çıkarak, Rusya şahsında “düşman imajı yaratılmasına" karşı çıkıyor.
Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Avrupa Birliği’nin (AB) militarizasyonuna, Rusya ile çatışmaya ve Avusturya’nın anayasal tarafsızlığına aykırı politikalara karşı geniş çaplı bir gösteri düzenlendi.
Organizatörler, AB'nin pahalı silahlanma programı, Avrupa hava savunma sistemi ‘Sky Shield’ kurulması, Avusturya üzerinden silah sevkiyatı ve Avusturya'nın ABD'nin hakim olduğu NATO'ya fiilen girmesine karşı çıktığını belirtti.
AB’nin mevcut savaş yanlısı politikası, barışın, sosyal güvenliğin ve refahın güçlendirilmesine zarar verecek büyük silahlanma harcamalarına yol açıyor Avusturya hükümeti, anayasada yer alan tarafsızlık ilkesine ve Avusturyalıların barış arzusuna aykırı olarak NATO’ya katılma yönünde adımlar atıyor.
Göztericiler ayrıca özellikle Rusofobi'ye ve Rusya karşıtı yaptırımlara karşı çıkarak, Rusya şahsında “düşman imajı yaratılmasına" karşı çıkıyor.