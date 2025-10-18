Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/viyanada-abnin-militarizasyonuna-karsi-buyuk-bir-gosteri-duzenlendi-1100294672.html
Viyana’da, AB’nin militarizasyonuna karşı büyük bir gösteri düzenlendi
Viyana’da, AB’nin militarizasyonuna karşı büyük bir gösteri düzenlendi
Sputnik Türkiye
Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Avrupa Birliği’nin (AB) militarizasyonuna, Rusya ile çatışmaya ve Avusturya’nın anayasal tarafsızlığına aykırı politikalara... 18.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-18T17:38+0300
2025-10-18T17:36+0300
dünya
avusturya
viyana
gösteri
rusya
avrupa
ab
nato
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100294498_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0a72ecec8c353a67a465cee9da3db96f.jpg
Organizatörler, AB'nin pahalı silahlanma programı, Avrupa hava savunma sistemi ‘Sky Shield’ kurulması, Avusturya üzerinden silah sevkiyatı ve Avusturya'nın ABD'nin hakim olduğu NATO'ya fiilen girmesine karşı çıktığını belirtti.Göztericiler ayrıca özellikle Rusofobi'ye ve Rusya karşıtı yaptırımlara karşı çıkarak, Rusya şahsında “düşman imajı yaratılmasına" karşı çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/orban-ab-davranislariyla-cozumu-engelliyor-1100283777.html
avusturya
viyana
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100294498_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8ea13ac2515721c593d2dbd54f6fe064.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avusturya, viyana, gösteri, rusya, avrupa, ab, nato, abd
avusturya, viyana, gösteri, rusya, avrupa, ab, nato, abd

Viyana’da, AB’nin militarizasyonuna karşı büyük bir gösteri düzenlendi

17:38 18.10.2025
Viyana’da, AB’nin militarizasyonuna karşı gösteri
Viyana’da, AB’nin militarizasyonuna karşı gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2025
Abone ol
Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Avrupa Birliği’nin (AB) militarizasyonuna, Rusya ile çatışmaya ve Avusturya’nın anayasal tarafsızlığına aykırı politikalara karşı geniş çaplı bir gösteri düzenlendi.
Organizatörler, AB'nin pahalı silahlanma programı, Avrupa hava savunma sistemi ‘Sky Shield’ kurulması, Avusturya üzerinden silah sevkiyatı ve Avusturya'nın ABD'nin hakim olduğu NATO'ya fiilen girmesine karşı çıktığını belirtti.
AB’nin mevcut savaş yanlısı politikası, barışın, sosyal güvenliğin ve refahın güçlendirilmesine zarar verecek büyük silahlanma harcamalarına yol açıyor Avusturya hükümeti, anayasada yer alan tarafsızlık ilkesine ve Avusturyalıların barış arzusuna aykırı olarak NATO’ya katılma yönünde adımlar atıyor.
Göztericiler ayrıca özellikle Rusofobi'ye ve Rusya karşıtı yaptırımlara karşı çıkarak, Rusya şahsında “düşman imajı yaratılmasına" karşı çıkıyor.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2025
DÜNYA
Orban: AB davranışlarıyla çözümü engelliyor
00:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала