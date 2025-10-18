https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/venezuella-4-eyalette-guvenligi-en-ust-seviyeye-cikardi-trump-denizalti-saldirisini-dogruladi-1100285124.html

Venezüella 4 eyalette güvenliği en üst seviyeye çıkardı: Trump, denizaltı saldırısını doğruladı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayipler’deki askeri varlığına karşı ülkenin batısındaki dört eyalette güvenlik önlemlerini artırdı. ABD... 18.10.2025, Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin batısındaki dört eyalette güvenlik önlemlerinin “maksimum düzeye çıkarılması” talimatını verdi. “Bağımsızlık 200 Operasyonu” kapsamında Mérida, Trujillo, Lara ve Yaracuy eyaletlerinde ordu ve milis birlikleri alarma geçirildi.Maduro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, planın amacının “ülkenin bütünsel savunmasını sağlamak ve ABD’nin Karayip Denizi’ndeki askeri varlığına karşı önlem almak” olduğunu belirtti. Venezüella lideri, “Ülkemizin savunması için tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Halkımızın birliği içinde barışı kazanmak ve egemenliğimizi korumak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.Venezüella hükümeti, savunmanın yalnızca ordunun değil, halkın da katılımıyla yürütüleceğini vurguluyor. Yetkililere göre 6.2 milyon kişi Bolivarcı Milis Gücü (Milicia Bolivariana) kayıtlı durumda ve bu güçler ülke genelinde tatbikatlara dahil edilecek.Venezüella İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, halihazırda 11 eyalette uygulanan güvenlik önlemlerinin başkent Caracas ve Miranda’ya da genişletileceğini duyurdu.Trump: Venezüella’nın denizaltısını hedef aldıkWashington–Caracas hattındaki tansiyon, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni açıklamalarıyla daha da yükseldi. Trump, Beyaz Saray’da, “uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı” gerekçesiyle Venezüella’ya ait bir denizaltıyı hedef aldıklarını söyledi.Trump, ABD donanmasının Venezüella açıklarında gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin soruları yanıtlarken, “Bu teknelerde bulunan kişiler masum değildi; tamamı uyuşturucu kaçakçılığı yapan kimselerdi” dedi.ABD Başkanı ayrıca, artan baskılar karşısında Maduro yönetiminin Washington’a bazı teklifler gönderdiğini ileri sürerek şu ifadeleri kullandı: "O, her şeyi teklif etti. Neden biliyor musunuz? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile uğraşmak istemiyor”Trump, CIA'ye yetki verdiğini açıklamıştıTrump’ın geçen hafta Merkezi Haberalma Teşkilatı’na (CIA) “uyuşturucuyla mücadele” gerekçesiyle Venezüella topraklarında operasyon yapma yetkisi vermesi, bölge ülkelerinde büyük yankı uyandırmıştı.ABD’nin bu adımına en sert tepki Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’dan geldi. Petro, “Venezüella’ya yönelik olası bir askeri müdahale bölgesel istikrara ciddi zarar verir” uyarısında bulundu. “Eğer oraya füzeler düşerse ya da CIA ajanları tarafından şiddet eylemleri başlatılırsa, bu durum BM İnsan Hakları Komisyonu kararlarına açıkça aykırıdır” diyen Petro, ABD’nin geçmişte uyguladığı yaptırımların Latin Amerika’daki göç krizini derinleştirdiğini hatırlattı.

