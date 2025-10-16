Trump, CIA’nin Venezüella operasyonunu doğruladı: 'ABD, artık pervasızlığını gizleme gereği duymuyor'

Sosyalist bloğun egemen olduğu sosyalist bloğun varlığından kaynaklı olarak demokrasinin hukuğun kısmi olarak uygulandığına ilişkin kimi iddiaların ortaya çıktığı bir çağ yaşandı. Üstelik ona rağmen, ABD’nin dünyada düzenlediği ilk darbe İran’dadır. Muhammed Musaddık karşı yapılmıştır. Ve bu İran’ın sosyalistleşmesi olasılığına karşı yapılmıştır.

ABD’nin hukuksuzluk seviyesini yıllardan beri izliyoruz. Daha yanı başımızda Suriye’nin nasıl El Kaide’ye peşkeş çekildiğini gördük. Burada ABD’nin payını da net bir şekilde biliyoruz. Aslında buradan baktığımızda çok şaşırtıcı bir tablo yok ancak şöyle bir yenilik var: Bunu artık çok daha açık, çok daha pervasız biçimde dillendirebiliyorlar, kimse de hiçbir şey demiyor.

Şurada 3 gün önce Gazze’ye yönelik soykırımın nasıl korunduğunu, soykırım bittikten sonra Knesset’te Trump’ın çıkıp nasıl soykırım lideri, 21. yüzyılın Hitleriyle, Netanyahu’yla beraber nasıl dalga geçtiğini, ardından gidip Gazze soykırımını kolaylaştırmak, Hamas'ı silahsızlandırmak veya Filistin'i silahsızlandırmak için Mısır’da nasıl pervasızca birçok lideri ağırladığını, bunlarla diyalog kurduğunu gördük. Aslında bunların hepsi o. Dünyada kapitalizmin karşısına bir güç çıkmadığı oranda ne kadar pervasız ne kadar ahlaksız çürümüş bir vaziyete büründüğünü gösteriyor bize.