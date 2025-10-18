https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/uzmanlar-acikladi-yakinda-kalp-damar-ameliyati-yapacak-hekim-bulamayacagiz--1100286923.html

Uzmanlar açıkladı: 'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız’

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2025 yılı ikinci dönem sonuçlarına göre branşların ortalama puanları belli oldu. Hekimlerin en çok tercih ettiği bölümler sıralamasında zirvede Deri ve Zührevi Hastalıklar yer alırken, onu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ile Göz Hastalıkları takip ediyor. Listenin son sırasında ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, beyin cerrahi ve genel cerrahi gibi branşlar yer alıyor. Son zamanlarda akademik tıp camiasında, ‘yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız’ sesleri yükselmeye başladığını söyleyen uzmanlar iş yükü, davalar ve çalışma şartlarının buna neden olduğunu vurguluyor. Neden cerrahi ve çocuk hastalıkları bölümleri tercih edilmiyor?41 branşın sıralandığı tabloya göre tercih dağılımlarını yorumlayan uzmanlar, çocuk hastalıklarında doktorların ebeveynlerle sağlıklı iletişim kuramaması ve buna bağlı olarak yaşanan çatışmalar nedeniyle branşa olan ilginin azaldığını belirtiyor. Bir diğer neden de bu branşta hasta yükünün ağırlığı ve nöbet saatlerinin fazlalığı. Hürriyet'in haberine göre, uzmanları eskiden TUS tercihlerinde ön sıralarda yer alan beyin cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi gibi prestijli bölümlerinin artık daha az tercih edilmesinde hasta yakınlarının açtığı davaların da etkili olduğu düşünülüyor.Geleceğin uzmanları cerrahiden uzaklaşıyorMarmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Gülpınar da şiddete eğilimli ortam ve dava süreçlerinin geleceğin uzmanlarını cerrahiden uzaklaştıran unsurlar olduğunu söyledi: Rahat çalışma, bol kazançİstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç da öğrenci tercihleriyle ilgili şunları söyledi:“Bu tercih tablosu, daha rahat çalışma saatleri ve genç yaşta bol kazanç vaat eden branşların öncelendiğini anlatıyor. Bir başka önemli parametre de hukuki problemleri az olan branşların giderek daha fazla tercih edilmesi. Ancak bunların bir ‘moda’ olduğunu düşünüyorum. Benim TUS’a girdiğim yıllarda beyin cerrahisi, kalp damar cerrahisi, kadın doğum gibi branşlar ilk 100’den öğrenci alıyordu ve en yüksek branşlardı. O zamanki seçimler bu zamankilerden çok farklı. O dönemde sorumluluk ne kadar artıyorsa o branşa girmek o derece zordu.”

