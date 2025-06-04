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TUS sonuçları açıklandı: Dermatoloji en çok tercih edilen bölüm oldu, çocuk cerrahisinde kontenjanlar boş kaldı
TUS sonuçları açıklandı: Dermatoloji en çok tercih edilen bölüm oldu, çocuk cerrahisinde kontenjanlar boş kaldı
Sputnik Türkiye
TUS birinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Dermatoloji en yüksek puanla yerleştirme yapılan branş olurken, cerrahi bölümleri en az tercih edilen... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T12:09+0300
2025-06-04T12:09+0300
sağlik
tus
dermatoloji
tercih
estetik cerrahi
plastik cerrahi
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Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) birinci dönem sonuçları açıklandı. Dermatoloji, plastik cerrahi ve göz hastalıkları en çok tercih edilen bölümler oldu. Cerrahi bölümleri ise en az tercih edilen alanlar olurken, çocuk cerrahisinde ise 139 kontenjanın 77'si boş kaldı. Dermatoloji en çok tercih edilen bölüm olduTUS birinci dönem yerleştirme sonuçları dün açıklandı. NTV'nin haberine göre, açılan 8 bin 871 kontenjanın 7 bin 546'sına yerleştirme yapıldı. Doluluk oranı yüzde 85 olarak açıklandı.Dermatoloji ortalama 72,93 puan ile en yüksek puanla yerleştirme yapılan branş oldu. 256 kontenjanın 253'ü doldu.Onu 71,57 ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi izledi. 140 kontenjanın 139'una yerleştirme yapıldı.Üçüncü sırada 70,52 ile göz hastalıkları var. 239 kontenjandan yalnızca 2'si boş kaldı.Ruh sağlığı ve hastalıklarında 174 kontenjanın 173'üne, radyolojide 288 kontenjanın 284'üne, 263 kontenjan açılan kulak burun boğaz hastalıklarında ise 258 kontenjana yerleştirme yapıldı.2 bin 10 ile en çok kontenjan açılan aile hekimliği branşına ise bin 734 hekim yerleştirildi.Cerrahi bölümler tercih edilmediEn düşük puanla yerleştirme yapılan yani en az tercih edilen bölümlerse 51 puanla Acil Tıp ve 52 ile sırasıyla göğüs cerrahi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahi ve genel cerrahi oldu.Cerrahi bölümlerin tamamında ortalama puanın 54'ü geçmemesi dikkat çekti.Göğüs cerrahisinde 103 kontenjanın 43'ü, kalp ve damar cerrahisinde 177 kontenjanın 56'sı, genel cerrahide 407 kontenjanın 127'si, beyin ve sinir cerrahisinde ise 192 kontenjanın 50'si boş kaldı.Çocuk cerrahisinde doluluk oranı yüzde 44.6'da kaldıÇocuk cerrahisinde ise 139 kontenjanın 77'si boş. Doluluk oranı ise yüzde 44,6.Çocuk sağlığı ve hastalıkları branşında 845 kontenjanın 486'sı doldu. Doluluk yüzde 57 olarak açıklandı.Çocuk branşlarında sadece, 71 kontenjan açılan çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları kontenjanlarının tamamına yerleştirme yapıldı.
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tus, dermatoloji, tercih, estetik cerrahi, plastik cerrahi
tus, dermatoloji, tercih, estetik cerrahi, plastik cerrahi

TUS sonuçları açıklandı: Dermatoloji en çok tercih edilen bölüm oldu, çocuk cerrahisinde kontenjanlar boş kaldı

12:09 04.06.2025
© AADoktor
Doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© AA
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TUS birinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Dermatoloji en yüksek puanla yerleştirme yapılan branş olurken, cerrahi bölümleri en az tercih edilen alanlar oldu.
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) birinci dönem sonuçları açıklandı. Dermatoloji, plastik cerrahi ve göz hastalıkları en çok tercih edilen bölümler oldu. Cerrahi bölümleri ise en az tercih edilen alanlar olurken, çocuk cerrahisinde ise 139 kontenjanın 77'si boş kaldı.

Dermatoloji en çok tercih edilen bölüm oldu

TUS birinci dönem yerleştirme sonuçları dün açıklandı. NTV'nin haberine göre, açılan 8 bin 871 kontenjanın 7 bin 546'sına yerleştirme yapıldı. Doluluk oranı yüzde 85 olarak açıklandı.

Dermatoloji ortalama 72,93 puan ile en yüksek puanla yerleştirme yapılan branş oldu. 256 kontenjanın 253'ü doldu.

Onu 71,57 ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi izledi. 140 kontenjanın 139'una yerleştirme yapıldı.

Üçüncü sırada 70,52 ile göz hastalıkları var. 239 kontenjandan yalnızca 2'si boş kaldı.

Ruh sağlığı ve hastalıklarında 174 kontenjanın 173'üne, radyolojide 288 kontenjanın 284'üne, 263 kontenjan açılan kulak burun boğaz hastalıklarında ise 258 kontenjana yerleştirme yapıldı.

2 bin 10 ile en çok kontenjan açılan aile hekimliği branşına ise bin 734 hekim yerleştirildi.

Cerrahi bölümler tercih edilmedi

En düşük puanla yerleştirme yapılan yani en az tercih edilen bölümlerse 51 puanla Acil Tıp ve 52 ile sırasıyla göğüs cerrahi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahi ve genel cerrahi oldu.

Cerrahi bölümlerin tamamında ortalama puanın 54'ü geçmemesi dikkat çekti.
Göğüs cerrahisinde 103 kontenjanın 43'ü, kalp ve damar cerrahisinde 177 kontenjanın 56'sı, genel cerrahide 407 kontenjanın 127'si, beyin ve sinir cerrahisinde ise 192 kontenjanın 50'si boş kaldı.

Çocuk cerrahisinde doluluk oranı yüzde 44.6'da kaldı

Çocuk cerrahisinde ise 139 kontenjanın 77'si boş. Doluluk oranı ise yüzde 44,6.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları branşında 845 kontenjanın 486'sı doldu. Doluluk yüzde 57 olarak açıklandı.

Çocuk branşlarında sadece, 71 kontenjan açılan çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları kontenjanlarının tamamına yerleştirme yapıldı.
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