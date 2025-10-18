https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/uyusturucu-testi-pozitif-ciktigi-one-surulen-birce-akalaydan-aciklama-gizlilik-kararini-hatirlatti-1100286012.html
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı öne sürülen Birce Akalay'dan açıklama: Gizlilik kararını hatırlattı
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı öne sürülen Birce Akalay'dan açıklama: Gizlilik kararını hatırlattı
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu operasyonu kapsamında kan ve saç örnekleri alınan ünlüler arasında yer alan Birce Akalay, adının “pozitif” listesinde geçmesi üzerine açıklama... 18.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-18T10:57+0300
2025-10-18T10:57+0300
2025-10-18T10:57+0300
türki̇ye
birce akalay
dilan polat
derin talu
uyuşturucu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100065808_0:395:1242:1094_1920x0_80_0_0_edfa2a49ff851fead186bac3e93ae27a.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 8 Ekim’de 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, aralarında birçok tanınmış ismin de bulunduğu kişilerin kan ve saç örnekleri incelendi.Birce Akalay’ın da aralarında olduğu 7 isimde madde tespit edildiYapılan analizlerde Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka ve Metin Akdülger’de uyuşturucu madde tespit edildiği öne sürüldü.Öte yandan Duygu Özaslan, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise ve Özge Özpirinçci’nin test sonuçlarında herhangi bir maddeye rastlanmadığı belirtildi.Ayrıca Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali’nin testlerinde ise yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaçlara ait etken maddeler bulundu.Birce Akalay’dan açıklama: 'Antidepresan ve ağrı kesicilerle ilintili'Adı listede geçen oyuncu Birce Akalay, iddiaların ardından Instagram hesabından açıklama yaptı.Ünlü oyuncu, test sonuçlarının yanlış yorumlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:“Haberlere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak, dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığı, tarafımıza herhangi bir belge ve bilgi iletilmediğini belirtmek isterim.”Akalay, söz konusu listelerde yer alan maddelerin düzenli kullandığı ilaçlarla ilgili olduğunu vurguladı:“Çeşitli haber kanallarında yayınlanan bazı raporların dezenformasyon amaçlı olduğunu, yayınlanan listede görünen maddelerin sadece düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilintili olduğunu, ve en önemlisi listede yayınlanan yasaklı maddeyi ise hayatım boyunca kullanmadığımı önemle belirtmek isterim.”'Adli tıp raporuna itiraz edeceğiz'Oyuncu, açıklamasının devamında yasal yollara başvuracaklarını duyurdu:“En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/unlulerin-uyusturucu-testi-ardindan-ilk-aciklamalari-1100283347.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100065808_0:279:1242:1211_1920x0_80_0_0_72e05f82d108ffa6d2031a6743d3ed1b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
birce akalay, uyuşturucu testi, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, antidepresan, adli tıp raporu, uyuşturucu iddiası
birce akalay, uyuşturucu testi, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, antidepresan, adli tıp raporu, uyuşturucu iddiası
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı öne sürülen Birce Akalay'dan açıklama: Gizlilik kararını hatırlattı
Uyuşturucu operasyonu kapsamında kan ve saç örnekleri alınan ünlüler arasında yer alan Birce Akalay, adının “pozitif” listesinde geçmesi üzerine açıklama yaptı. Soruşturmanın gizlilik kararı bulunduğunu hatırlatan oyuncu, “Listede görünen maddeler antidepresan ve ağrı kesicilerle ilgili, yasaklı maddeyi hiç kullanmadım” dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 8 Ekim’de 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, aralarında birçok tanınmış ismin de bulunduğu kişilerin kan ve saç örnekleri incelendi.
Birce Akalay’ın da aralarında olduğu 7 isimde madde tespit edildi
Yapılan analizlerde Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka ve Metin Akdülger’de uyuşturucu madde tespit edildiği öne sürüldü.
Öte yandan Duygu Özaslan, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise ve Özge Özpirinçci’nin test sonuçlarında herhangi bir maddeye rastlanmadığı belirtildi.
Ayrıca Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali’nin testlerinde ise yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaçlara ait etken maddeler bulundu.
Birce Akalay’dan açıklama: 'Antidepresan ve ağrı kesicilerle ilintili'
Adı listede geçen oyuncu Birce Akalay, iddiaların ardından Instagram hesabından açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu, test sonuçlarının yanlış yorumlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Haberlere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak, dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığı, tarafımıza herhangi bir belge ve bilgi iletilmediğini belirtmek isterim.”
Akalay, söz konusu listelerde yer alan maddelerin düzenli kullandığı ilaçlarla ilgili olduğunu vurguladı:
“Çeşitli haber kanallarında yayınlanan bazı raporların dezenformasyon amaçlı olduğunu, yayınlanan listede görünen maddelerin sadece düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilintili olduğunu, ve en önemlisi listede yayınlanan yasaklı maddeyi ise hayatım boyunca kullanmadığımı önemle belirtmek isterim.”
'Adli tıp raporuna itiraz edeceğiz'
Oyuncu, açıklamasının devamında yasal yollara başvuracaklarını duyurdu:
“En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim.”