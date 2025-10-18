https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/ucagin-kargo-bolumde-yangin-cikti-tum-ucuslar-durduruldu-1100294298.html
Uçağın kargo bölümde yangın çıktı: Tüm uçuşlar durduruldu
Bangladeş’in başkenti Dakka’daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı kargo bölümünde çıkan yangın nedeniyle tüm uçuşlar durduruldu. İtfaiye ve güvenlik... 18.10.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100294126_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_0edee2b0056187846f8d3d806ff65794.jpg
Bangladeş’in başkenti Dakka’daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı kargo bölümünde yangın çıktı. Olay nedeniyle tüm uçuşlar durduruldu, gelen ve giden seferlerde rötar ve rota değişiklikleri yaşandı.Kargo bölümünde çıkan yangın büyük paniğe yol açtıBangladeş Sivil Havacılık İdaresi (CAAB) yetkilisi Kawser Mahmud, yangının havalimanındaki kargo bölümünde çıktığını ve ağırlıklı olarak ithal ürünlerin depolandığını belirtti. Yangına Bangladeş ordusu, güvenlik birimleri ve itfaiye ekipleri hızla müdahale etti.Bangladeş İtfaiye ve Sivil Savunma Dairesi yetkilisi Talha bin Jasim, ihbarın yerel saatle 14.30’da alındığını ve 37 itfaiye ekibinin yangını kontrol altına almak için çalıştığını açıkladı.Havalimanı yetkilileri, hangarlardaki uçakların olası hasarı önlemek amacıyla başka bölgelere taşındığını ve yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Bangladeş’in başkenti Dakka’daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı kargo bölümünde çıkan yangın nedeniyle tüm uçuşlar durduruldu. İtfaiye ve güvenlik ekipleri yangına müdahale ederken, hangarlardaki uçaklar olası hasara karşı taşındı.
