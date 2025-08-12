https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/havada-tehlike-inis-takimlari-acilmayan-ucak-hezarfen-havalimanina-acil-inis-yapti-1098544399.html

Havada tehlike: İniş takımları açılmayan uçak Hezarfen Havalimanı'na acil iniş yaptı

İstanbul’da, iniş takımları açılmayan özel bir uçak, Hezarfen Havalimanı'na acil iniş yaptı. Atatürk Havalimanı’na inmek isteyen uçak, kule ile irtibat kurarak... 12.08.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul’da N343BA kuyruk tescilli özel uçak, iniş için Atatürk Havalimanı’na yaklaşırken iniş takımlarında arıza meydana geldi. Pilotlar, iniş takımlarının açılmaması üzerine rotayı Hezarfen Havalimanı'na çevirdi.Kule ile acil iletişim kurulduUçak, acil iniş yapmak için hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olası bir yangın veya kaza ihtimaline karşı pistte hazır bekledi.Uçak kontrollü bir şekilde havaalanına inerken, olayda yaralanan olmadı.

