Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/havada-tehlike-inis-takimlari-acilmayan-ucak-hezarfen-havalimanina-acil-inis-yapti-1098544399.html
Havada tehlike: İniş takımları açılmayan uçak Hezarfen Havalimanı'na acil iniş yaptı
Havada tehlike: İniş takımları açılmayan uçak Hezarfen Havalimanı'na acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da, iniş takımları açılmayan özel bir uçak, Hezarfen Havalimanı'na acil iniş yaptı. Atatürk Havalimanı’na inmek isteyen uçak, kule ile irtibat kurarak... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T16:30+0300
2025-08-12T16:30+0300
türki̇ye
özel uçak
havalimanı
iniş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098545375_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_586e242ea22af6af506778edf44f5c18.jpg
İstanbul’da N343BA kuyruk tescilli özel uçak, iniş için Atatürk Havalimanı’na yaklaşırken iniş takımlarında arıza meydana geldi. Pilotlar, iniş takımlarının açılmaması üzerine rotayı Hezarfen Havalimanı'na çevirdi.Kule ile acil iletişim kurulduUçak, acil iniş yapmak için hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olası bir yangın veya kaza ihtimaline karşı pistte hazır bekledi.Uçak kontrollü bir şekilde havaalanına inerken, olayda yaralanan olmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/ankara-istanbul-ve-izmirde-hava-nasil-olacak-2-bolge-icin-disari-cikmayin-uyarisi-1098543461.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098545375_126:0:774:486_1920x0_80_0_0_efec4da60116a87fac1f6b324fa0ca4b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
özel uçak, havalimanı, iniş
özel uçak, havalimanı, iniş

Havada tehlike: İniş takımları açılmayan uçak Hezarfen Havalimanı'na acil iniş yaptı

16:30 12.08.2025
© AAÖzel uçak
Özel uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
© AA
Abone ol
İstanbul’da, iniş takımları açılmayan özel bir uçak, Hezarfen Havalimanı'na acil iniş yaptı. Atatürk Havalimanı’na inmek isteyen uçak, kule ile irtibat kurarak yön değiştirdi.
İstanbul’da N343BA kuyruk tescilli özel uçak, iniş için Atatürk Havalimanı’na yaklaşırken iniş takımlarında arıza meydana geldi. Pilotlar, iniş takımlarının açılmaması üzerine rotayı Hezarfen Havalimanı'na çevirdi.

Kule ile acil iletişim kuruldu

Uçak, acil iniş yapmak için hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olası bir yangın veya kaza ihtimaline karşı pistte hazır bekledi.
Uçak kontrollü bir şekilde havaalanına inerken, olayda yaralanan olmadı.
aşırı sıcak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
TÜRKİYE
Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak? 2 bölge için 'dışarı çıkmayın' uyarısı
16:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала