https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/trump-zelenskiye-tomahawk-fuzesi-saglamayacagini-soyledi-1100284685.html

'Trump, Zelenskiy'e Tomahawk füzesi sağlamayacağını söyledi'

'Trump, Zelenskiy'e Tomahawk füzesi sağlamayacağını söyledi'

Sputnik Türkiye

Batı medyası, ABD Başkanı Trump'ın, Beyaz Saray’daki görüşme sırasında Zelenskiy’e, ABD'nin Ukrayna’ya Tomahawk uzun menzilli füzeleri tedarik etmeyi... 18.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-18T04:03+0300

2025-10-18T04:03+0300

2025-10-18T04:03+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

vladimir zelenskiy

axios

tomahawk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281091_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_9874fb2cfaaab68cb9b48fc17d5f66d4.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, Washington'ın Kiev'e Tomahawk füzeleri sağlamayı düşünmediğini söyledi. Axios, kaynaklara dayandırdığı haberinde şunları kaydetti:Axios, toplantının ardından Zelenski'nin Tomahawk'lar konusunda 'sert bir tutum sergilediğini' ancak Trump'ın buna karşı koyduğunu ve 'hiçbir esneklik göstermediğini' bildirdi. Trump, en azından şimdilik Ukrayna'ya Tomahawk sağlamayı planlamadığını söyledi.Bir kaynak Axios'a yaptığı açıklamada, Cuma günü gerçekleşen görüşmenin 'kolay olmadığını' ve 'Trump'ın sert olduğunu' söyledi. Başka bir kaynak ise 'kötü geçtiğini' ve 'Trump'ın görüşme sırasında birkaç sert açıklama yaptığını ve bazı noktalarda biraz duygusal anlar yaşandığını' söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/trump-zelenskiye-durmanin-vaktinin-geldigini-soyledim-karari-tarih-versin-1100283917.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, vladimir zelenskiy, axios, tomahawk