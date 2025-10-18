Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/trump-zelenskiye-tomahawk-fuzesi-saglamayacagini-soyledi-1100284685.html
'Trump, Zelenskiy'e Tomahawk füzesi sağlamayacağını söyledi'
'Trump, Zelenskiy'e Tomahawk füzesi sağlamayacağını söyledi'
Sputnik Türkiye
Batı medyası, ABD Başkanı Trump'ın, Beyaz Saray’daki görüşme sırasında Zelenskiy’e, ABD'nin Ukrayna’ya Tomahawk uzun menzilli füzeleri tedarik etmeyi... 18.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-18T04:03+0300
2025-10-18T04:03+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
vladimir zelenskiy
axios
tomahawk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281091_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_9874fb2cfaaab68cb9b48fc17d5f66d4.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, Washington'ın Kiev'e Tomahawk füzeleri sağlamayı düşünmediğini söyledi. Axios, kaynaklara dayandırdığı haberinde şunları kaydetti:Axios, toplantının ardından Zelenski'nin Tomahawk'lar konusunda 'sert bir tutum sergilediğini' ancak Trump'ın buna karşı koyduğunu ve 'hiçbir esneklik göstermediğini' bildirdi. Trump, en azından şimdilik Ukrayna'ya Tomahawk sağlamayı planlamadığını söyledi.Bir kaynak Axios'a yaptığı açıklamada, Cuma günü gerçekleşen görüşmenin 'kolay olmadığını' ve 'Trump'ın sert olduğunu' söyledi. Başka bir kaynak ise 'kötü geçtiğini' ve 'Trump'ın görüşme sırasında birkaç sert açıklama yaptığını ve bazı noktalarda biraz duygusal anlar yaşandığını' söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/trump-zelenskiye-durmanin-vaktinin-geldigini-soyledim-karari-tarih-versin-1100283917.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281091_25:0:1000:731_1920x0_80_0_0_6220eab16f85b5dcdae4983c7ba332bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, vladimir zelenskiy, axios, tomahawk
abd, donald trump, vladimir zelenskiy, axios, tomahawk

'Trump, Zelenskiy'e Tomahawk füzesi sağlamayacağını söyledi'

04:03 18.10.2025
© AP Photo / Alex BrandonABD Başkanı Donald Trump-Vladimir Zelenskiy
ABD Başkanı Donald Trump-Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
Batı medyası, ABD Başkanı Trump'ın, Beyaz Saray’daki görüşme sırasında Zelenskiy’e, ABD'nin Ukrayna’ya Tomahawk uzun menzilli füzeleri tedarik etmeyi planlamadığını söylediğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, Washington'ın Kiev'e Tomahawk füzeleri sağlamayı düşünmediğini söyledi.
Axios, kaynaklara dayandırdığı haberinde şunları kaydetti:
Trump, Cuma günü Beyaz Saray'da Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkili öğle yemeğinde Trump, Ukrayna'ya Tomahawk füzesi tedarik edilmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i yeni görüşmeler yapmaya teşvik edip etmediğini bilmediğini, ancak bir barış anlaşmasına varmaya odaklanmış göründüğünü belirtti.
Axios, toplantının ardından Zelenski'nin Tomahawk'lar konusunda 'sert bir tutum sergilediğini' ancak Trump'ın buna karşı koyduğunu ve 'hiçbir esneklik göstermediğini' bildirdi. Trump, en azından şimdilik Ukrayna'ya Tomahawk sağlamayı planlamadığını söyledi.
Bir kaynak Axios'a yaptığı açıklamada, Cuma günü gerçekleşen görüşmenin 'kolay olmadığını' ve 'Trump'ın sert olduğunu' söyledi. Başka bir kaynak ise 'kötü geçtiğini' ve 'Trump'ın görüşme sırasında birkaç sert açıklama yaptığını ve bazı noktalarda biraz duygusal anlar yaşandığını' söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Trump: Zelenskiy'e durmanın vaktinin geldiğini söyledim, kararı tarih versin
00:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала