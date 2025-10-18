https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/trump-zelenskiye-tomahawk-fuzesi-saglamayacagini-soyledi-1100284685.html
'Trump, Zelenskiy'e Tomahawk füzesi sağlamayacağını söyledi'
'Trump, Zelenskiy'e Tomahawk füzesi sağlamayacağını söyledi'
Batı medyası, ABD Başkanı Trump'ın, Beyaz Saray'daki görüşme sırasında Zelenskiy'e, ABD'nin Ukrayna'ya Tomahawk uzun menzilli füzeleri tedarik etmeyi...
ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, Washington'ın Kiev'e Tomahawk füzeleri sağlamayı düşünmediğini söyledi. Axios, kaynaklara dayandırdığı haberinde şunları kaydetti:Axios, toplantının ardından Zelenski'nin Tomahawk'lar konusunda 'sert bir tutum sergilediğini' ancak Trump'ın buna karşı koyduğunu ve 'hiçbir esneklik göstermediğini' bildirdi. Trump, en azından şimdilik Ukrayna'ya Tomahawk sağlamayı planlamadığını söyledi.Bir kaynak Axios'a yaptığı açıklamada, Cuma günü gerçekleşen görüşmenin 'kolay olmadığını' ve 'Trump'ın sert olduğunu' söyledi. Başka bir kaynak ise 'kötü geçtiğini' ve 'Trump'ın görüşme sırasında birkaç sert açıklama yaptığını ve bazı noktalarda biraz duygusal anlar yaşandığını' söyledi.
Batı medyası, ABD Başkanı Trump'ın, Beyaz Saray’daki görüşme sırasında Zelenskiy’e, ABD'nin Ukrayna’ya Tomahawk uzun menzilli füzeleri tedarik etmeyi planlamadığını söylediğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, Washington'ın Kiev'e Tomahawk füzeleri sağlamayı düşünmediğini söyledi.
Axios, kaynaklara dayandırdığı haberinde şunları kaydetti:
Trump, Cuma günü Beyaz Saray'da Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkili öğle yemeğinde Trump, Ukrayna'ya Tomahawk füzesi tedarik edilmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i yeni görüşmeler yapmaya teşvik edip etmediğini bilmediğini, ancak bir barış anlaşmasına varmaya odaklanmış göründüğünü belirtti.
Axios, toplantının ardından Zelenski'nin Tomahawk'lar konusunda 'sert bir tutum sergilediğini' ancak Trump'ın buna karşı koyduğunu ve 'hiçbir esneklik göstermediğini' bildirdi. Trump, en azından şimdilik Ukrayna'ya Tomahawk sağlamayı planlamadığını söyledi.
Bir kaynak Axios'a yaptığı açıklamada, Cuma günü gerçekleşen görüşmenin 'kolay olmadığını' ve 'Trump'ın sert olduğunu' söyledi. Başka bir kaynak ise 'kötü geçtiğini' ve 'Trump'ın görüşme sırasında birkaç sert açıklama yaptığını ve bazı noktalarda biraz duygusal anlar yaşandığını' söyledi.