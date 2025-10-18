https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/sp-turkiyenin-kredi-notunu-ve-gorunumunu-guncellemedi-1100284161.html

S&P Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü güncellemedi

S&P Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü güncellemedi

S&P, 17 Ekim'de değerlendirmeye alınması beklenen Türkiye için kredi notu ya da görünümde değişikliğe gitmedi. Mevcut not 'BB-', görünüm ise 'durağan' olarak... 18.10.2025, Sputnik Türkiye

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne dair yeni bir değerlendirme paylaşmadı.Kuruluşun yaptığı açıklamada, 17 Ekim’de değerlendirilmesi planlanan Türkiye, Hollanda ve Togo için herhangi bir not güncellemesinin yapılmadığı bildirildi. Bu ülkelerle ilgili rutin yarı yıllık gözden geçirmenin tamamlandığı, ancak mevcut kredi notlarında veya görünümlerinde bir değişiklik olmadığı ifade edildi.Kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde belirtilen tarihler, mutlaka bir revizyon yapılacağı anlamına gelmiyor.S&P’nin mevcut değerlendirmesine göre Türkiye’nin uzun vadeli kredi notu 'BB-', not görünümü ise 'durağan' seviyesinde bulunuyor.

