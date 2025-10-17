https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/kral-charles-prens-andrewun-kraliyet-unvanini-elinden-almayi-dusunuyor-1100279362.html

Kral Charles, Prens Andrew’un kraliyet unvanını elinden almayı düşünüyor

Kral Charles, Prens Andrew’un kraliyet unvanını elinden almayı düşünüyor

Sputnik Türkiye

Saray, York Dükü Prens Andrew hakkındaki Epstein iddiaları ve yeni skandalların ardından ‘kritik eşik’ noktasına geldi. Detaylar haberde...

2025-10-17T18:32+0300

2025-10-17T18:32+0300

2025-10-17T18:32+0300

dünya

kral charles

prens andrew

jeffrey epstein

haberler

charles

saray

çin komünist partisi (çkp)

londra

the times

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/06/1070708939_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_384cafe499c09a834558a92f5a61aac0.jpg

İngiltere Kralı III. Charles’ın, kardeşi Prens Andrew’un ‘York Dükü’ unvanını geri almayı değerlendirdiği öne sürüldü.Londra merkezli The Times gazetesine konuşan bir saray kaynağı, Kral’ın ‘tüm seçenekleri masada tuttuğunu’ ve 'bunlardan birinin Andrew’un dük unvanının iptali' olduğunu söyledi.‘Gönüllü bırakması isteniyor’Gazeteye göre bu adım, parlamentonun onayını gerektirse de, Kral’ın desteğiyle hem hükümetten hem de kamuoyundan büyük ölçüde onay görebilir.Epstein ve diğer iddialarKral Charles’ın bu kararı değerlendirmesinin ardında, Andrew’un son dönemde yeniden gündeme gelen tartışmalı bağlantıları olduğu belirtiliyor.Bunlar arasında ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi ve üst düzey bir Çin Komünist Partisi yetkilisiyle teması bulunuyor.Ayrıca The Guardian gazetesinde bu hafta yayımlanan Virginia Giuffre’nin ölümünden sonra basılan anı kitabından bir bölümde, Giuffre’nin Prens Andrew ile üç kez görüştüğünü iddia ettiği ortaya çıktı.Giuffre, 2022 yılında York Dükü’ne karşı açtığı cinsel saldırı davasını uzlaşmayla kapatmış, Andrew ise iddiaları her zaman “kesin bir dille reddetmişti.” Giuffre, bu yılın başlarında hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/ingiliz-medyasi-epstein-davasinda-elon-musk-bill-gates-bill-clinton-ve-prens-andrew-gibi-isimler-1098200933.html

charles

saray

londra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kral charles, prens andrew, york dükü, kraliyet unvanı, epstein, iddialar