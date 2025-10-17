Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/kral-charles-prens-andrewun-kraliyet-unvanini-elinden-almayi-dusunuyor-1100279362.html
Kral Charles, Prens Andrew’un kraliyet unvanını elinden almayı düşünüyor
Kral Charles, Prens Andrew’un kraliyet unvanını elinden almayı düşünüyor
Sputnik Türkiye
Saray, York Dükü Prens Andrew hakkındaki Epstein iddiaları ve yeni skandalların ardından ‘kritik eşik’ noktasına geldi. Detaylar haberde...
2025-10-17T18:32+0300
2025-10-17T18:32+0300
dünya
kral charles
prens andrew
jeffrey epstein
haberler
charles
saray
çin komünist partisi (çkp)
londra
the times
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/06/1070708939_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_384cafe499c09a834558a92f5a61aac0.jpg
İngiltere Kralı III. Charles’ın, kardeşi Prens Andrew’un ‘York Dükü’ unvanını geri almayı değerlendirdiği öne sürüldü.Londra merkezli The Times gazetesine konuşan bir saray kaynağı, Kral’ın ‘tüm seçenekleri masada tuttuğunu’ ve 'bunlardan birinin Andrew’un dük unvanının iptali' olduğunu söyledi.‘Gönüllü bırakması isteniyor’Gazeteye göre bu adım, parlamentonun onayını gerektirse de, Kral’ın desteğiyle hem hükümetten hem de kamuoyundan büyük ölçüde onay görebilir.Epstein ve diğer iddialarKral Charles’ın bu kararı değerlendirmesinin ardında, Andrew’un son dönemde yeniden gündeme gelen tartışmalı bağlantıları olduğu belirtiliyor.Bunlar arasında ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi ve üst düzey bir Çin Komünist Partisi yetkilisiyle teması bulunuyor.Ayrıca The Guardian gazetesinde bu hafta yayımlanan Virginia Giuffre’nin ölümünden sonra basılan anı kitabından bir bölümde, Giuffre’nin Prens Andrew ile üç kez görüştüğünü iddia ettiği ortaya çıktı.Giuffre, 2022 yılında York Dükü’ne karşı açtığı cinsel saldırı davasını uzlaşmayla kapatmış, Andrew ise iddiaları her zaman “kesin bir dille reddetmişti.” Giuffre, bu yılın başlarında hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/ingiliz-medyasi-epstein-davasinda-elon-musk-bill-gates-bill-clinton-ve-prens-andrew-gibi-isimler-1098200933.html
charles
saray
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/06/1070708939_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_ef27e9b39a56d2d27bebadd9635d3549.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kral charles, prens andrew, york dükü, kraliyet unvanı, epstein, iddialar
kral charles, prens andrew, york dükü, kraliyet unvanı, epstein, iddialar

Kral Charles, Prens Andrew’un kraliyet unvanını elinden almayı düşünüyor

18:32 17.10.2025
© AFP 2023 / RICHARD POHLEKral 3. Charles'ın taç giyme töreni
Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
© AFP 2023 / RICHARD POHLE
Abone ol
Saray, York Dükü Prens Andrew hakkındaki Epstein iddiaları ve ortaya çıkan yeni skandalların ardından ‘kritik eşik’ noktasına geldi.
İngiltere Kralı III. Charles’ın, kardeşi Prens Andrew’un ‘York Dükü’ unvanını geri almayı değerlendirdiği öne sürüldü.
© REUTERS / Steve Parsons / PA WirePrens Andrew
Prens Andrew - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
Prens Andrew
© REUTERS / Steve Parsons / PA Wire
Londra merkezli The Times gazetesine konuşan bir saray kaynağı, Kral’ın ‘tüm seçenekleri masada tuttuğunu’ ve 'bunlardan birinin Andrew’un dük unvanının iptali' olduğunu söyledi.

‘Gönüllü bırakması isteniyor’

Gazeteye göre bu adım, parlamentonun onayını gerektirse de, Kral’ın desteğiyle hem hükümetten hem de kamuoyundan büyük ölçüde onay görebilir.
Ancak saray, Andrew’un unvanı gönüllü olarak bırakmasını tercih ediyor.

Epstein ve diğer iddialar

Kral Charles’ın bu kararı değerlendirmesinin ardında, Andrew’un son dönemde yeniden gündeme gelen tartışmalı bağlantıları olduğu belirtiliyor.
Bunlar arasında ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi ve üst düzey bir Çin Komünist Partisi yetkilisiyle teması bulunuyor.
Ayrıca The Guardian gazetesinde bu hafta yayımlanan Virginia Giuffre’nin ölümünden sonra basılan anı kitabından bir bölümde, Giuffre’nin Prens Andrew ile üç kez görüştüğünü iddia ettiği ortaya çıktı.
Giuffre, 2022 yılında York Dükü’ne karşı açtığı cinsel saldırı davasını uzlaşmayla kapatmış, Andrew ise iddiaları her zaman “kesin bir dille reddetmişti.” Giuffre, bu yılın başlarında hayatını kaybetmişti.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
DÜNYA
İngiliz medyası: Epstein davasında Elon Musk, Bill Gates, Bill Clinton ve Prens Andrew gibi isimler yer alıyor
28 Temmuz, 20:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала