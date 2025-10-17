https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/kral-charles-prens-andrewun-kraliyet-unvanini-elinden-almayi-dusunuyor-1100279362.html
Kral Charles, Prens Andrew’un kraliyet unvanını elinden almayı düşünüyor
Kral Charles, Prens Andrew’un kraliyet unvanını elinden almayı düşünüyor
Sputnik Türkiye
Saray, York Dükü Prens Andrew hakkındaki Epstein iddiaları ve yeni skandalların ardından ‘kritik eşik’ noktasına geldi. Detaylar haberde...
2025-10-17T18:32+0300
2025-10-17T18:32+0300
2025-10-17T18:32+0300
dünya
kral charles
prens andrew
jeffrey epstein
haberler
charles
saray
çin komünist partisi (çkp)
londra
the times
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/06/1070708939_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_384cafe499c09a834558a92f5a61aac0.jpg
İngiltere Kralı III. Charles’ın, kardeşi Prens Andrew’un ‘York Dükü’ unvanını geri almayı değerlendirdiği öne sürüldü.Londra merkezli The Times gazetesine konuşan bir saray kaynağı, Kral’ın ‘tüm seçenekleri masada tuttuğunu’ ve 'bunlardan birinin Andrew’un dük unvanının iptali' olduğunu söyledi.‘Gönüllü bırakması isteniyor’Gazeteye göre bu adım, parlamentonun onayını gerektirse de, Kral’ın desteğiyle hem hükümetten hem de kamuoyundan büyük ölçüde onay görebilir.Epstein ve diğer iddialarKral Charles’ın bu kararı değerlendirmesinin ardında, Andrew’un son dönemde yeniden gündeme gelen tartışmalı bağlantıları olduğu belirtiliyor.Bunlar arasında ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi ve üst düzey bir Çin Komünist Partisi yetkilisiyle teması bulunuyor.Ayrıca The Guardian gazetesinde bu hafta yayımlanan Virginia Giuffre’nin ölümünden sonra basılan anı kitabından bir bölümde, Giuffre’nin Prens Andrew ile üç kez görüştüğünü iddia ettiği ortaya çıktı.Giuffre, 2022 yılında York Dükü’ne karşı açtığı cinsel saldırı davasını uzlaşmayla kapatmış, Andrew ise iddiaları her zaman “kesin bir dille reddetmişti.” Giuffre, bu yılın başlarında hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/ingiliz-medyasi-epstein-davasinda-elon-musk-bill-gates-bill-clinton-ve-prens-andrew-gibi-isimler-1098200933.html
charles
saray
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/06/1070708939_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_ef27e9b39a56d2d27bebadd9635d3549.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kral charles, prens andrew, york dükü, kraliyet unvanı, epstein, iddialar
kral charles, prens andrew, york dükü, kraliyet unvanı, epstein, iddialar
Kral Charles, Prens Andrew’un kraliyet unvanını elinden almayı düşünüyor
Saray, York Dükü Prens Andrew hakkındaki Epstein iddiaları ve ortaya çıkan yeni skandalların ardından ‘kritik eşik’ noktasına geldi.
İngiltere Kralı III. Charles’ın, kardeşi Prens Andrew’un ‘York Dükü’ unvanını geri almayı değerlendirdiği öne sürüldü.
Londra merkezli The Times gazetesine konuşan bir saray kaynağı, Kral’ın ‘tüm seçenekleri masada tuttuğunu’ ve 'bunlardan birinin Andrew’un dük unvanının iptali' olduğunu söyledi.
‘Gönüllü bırakması isteniyor’
Gazeteye göre bu adım, parlamentonun onayını gerektirse de, Kral’ın desteğiyle hem hükümetten hem de kamuoyundan büyük ölçüde onay görebilir.
Ancak saray, Andrew’un unvanı gönüllü olarak bırakmasını tercih ediyor.
Epstein ve diğer iddialar
Kral Charles’ın bu kararı değerlendirmesinin ardında, Andrew’un son dönemde yeniden gündeme gelen tartışmalı bağlantıları olduğu belirtiliyor.
Bunlar arasında ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi ve üst düzey bir Çin Komünist Partisi yetkilisiyle teması bulunuyor.
Ayrıca The Guardian gazetesinde bu hafta yayımlanan Virginia Giuffre’nin ölümünden sonra basılan anı kitabından bir bölümde, Giuffre’nin Prens Andrew ile üç kez görüştüğünü iddia ettiği ortaya çıktı.
Giuffre, 2022 yılında York Dükü’ne karşı açtığı cinsel saldırı davasını uzlaşmayla kapatmış, Andrew ise iddiaları her zaman “kesin bir dille reddetmişti.” Giuffre, bu yılın başlarında hayatını kaybetmişti.