Öğretmenin arabasına 229 kilometre hızla vurarak öldürdü: 'Hatırlamıyorum' dedi

Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen Mevlüt Külcü'nün arabasına arkadan vurarak ölmesine neden olan sürücünün 229 kilometre hızla gittiği tespit edildi... 18.10.2025, Sputnik Türkiye

Konya Meram'da kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen Mevlüt Külcü, arabasına arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Külcü'nün arabasına çarpan sürücünün 229 kilometre hızla gittiği tespit edildi. Sürücü ise 229 kilometre hız yaptığını hatırlamadığını öne sürdü. Fren izi tespit tespit edilemediAntalya çevre yolundaki kavşakta meydana gelen trafik kazasında, kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün (40) aracına arkadan çarparak yaşamını yitirmesine neden olan sürücü İ.A'nın (42) kullandığı otomobilin hızı tespit edildi.Polis ekiplerince kazanın ardından yapılan denetimler neticesinde, fren izi tespit edilemeyen İ.A'nın kullandığı otomobilin, 207 metrelik mesafeyi 3,5 saniyede kat ettiği belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden elde edilen verilere ilişkin yapılan analizde, sürücünün aracının 229 kilometre hızla gittiği anlaşıldı.Yorgundum hatırlamıyorum Sürücü İ.A'nın polisteki ifadesinde, yorgun olabileceğini, hatırladığı kadarıyla aracının hızının en son 68 kilometre olduğunu ve 229 kilometre hız yaptığını hatırlamadığını öne sürdüğü öğrenildi.

