https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/ogretmenin-arabasina-229-kilometre-hizla-vurarak-oldurdu-hatirlamiyorum-dedi-1100292856.html
Öğretmenin arabasına 229 kilometre hızla vurarak öldürdü: 'Hatırlamıyorum' dedi
Öğretmenin arabasına 229 kilometre hızla vurarak öldürdü: 'Hatırlamıyorum' dedi
Sputnik Türkiye
Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen Mevlüt Külcü'nün arabasına arkadan vurarak ölmesine neden olan sürücünün 229 kilometre hızla gittiği tespit edildi... 18.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-18T16:39+0300
2025-10-18T16:39+0300
2025-10-18T16:39+0300
türki̇ye
trafik kazası
konya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083383749_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cae22a6ad1404278dfa19d3b7c9ed50a.jpg
Konya Meram'da kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen Mevlüt Külcü, arabasına arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Külcü'nün arabasına çarpan sürücünün 229 kilometre hızla gittiği tespit edildi. Sürücü ise 229 kilometre hız yaptığını hatırlamadığını öne sürdü. Fren izi tespit tespit edilemediAntalya çevre yolundaki kavşakta meydana gelen trafik kazasında, kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün (40) aracına arkadan çarparak yaşamını yitirmesine neden olan sürücü İ.A'nın (42) kullandığı otomobilin hızı tespit edildi.Polis ekiplerince kazanın ardından yapılan denetimler neticesinde, fren izi tespit edilemeyen İ.A'nın kullandığı otomobilin, 207 metrelik mesafeyi 3,5 saniyede kat ettiği belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden elde edilen verilere ilişkin yapılan analizde, sürücünün aracının 229 kilometre hızla gittiği anlaşıldı.Yorgundum hatırlamıyorum Sürücü İ.A'nın polisteki ifadesinde, yorgun olabileceğini, hatırladığı kadarıyla aracının hızının en son 68 kilometre olduğunu ve 229 kilometre hız yaptığını hatırlamadığını öne sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/iett-otobusu-duraga-girdi-4-kisi-yaralandi-1100211973.html
türki̇ye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083383749_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7f0788ff1761f580463e52b48e94212.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trafik kazası, konya
Öğretmenin arabasına 229 kilometre hızla vurarak öldürdü: 'Hatırlamıyorum' dedi
Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen Mevlüt Külcü'nün arabasına arkadan vurarak ölmesine neden olan sürücünün 229 kilometre hızla gittiği tespit edildi. Sanık ise 'hız yaptığını hatırlamadığını' söyledi.
Konya Meram'da kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen Mevlüt Külcü, arabasına arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Külcü'nün arabasına çarpan sürücünün 229 kilometre hızla gittiği tespit edildi. Sürücü ise 229 kilometre hız yaptığını hatırlamadığını öne sürdü.
Fren izi tespit tespit edilemedi
Antalya çevre yolundaki kavşakta meydana gelen trafik kazasında, kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün (40) aracına arkadan çarparak yaşamını yitirmesine neden olan sürücü İ.A'nın (42) kullandığı otomobilin hızı tespit edildi.
Polis ekiplerince kazanın ardından yapılan denetimler neticesinde, fren izi tespit edilemeyen İ.A'nın kullandığı otomobilin, 207 metrelik mesafeyi 3,5 saniyede kat ettiği belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden elde edilen verilere ilişkin yapılan analizde, sürücünün aracının 229 kilometre hızla gittiği anlaşıldı.
Sürücü İ.A'nın polisteki ifadesinde, yorgun olabileceğini, hatırladığı kadarıyla aracının hızının en son 68 kilometre olduğunu ve 229 kilometre hız yaptığını hatırlamadığını öne sürdüğü öğrenildi.
Ne olmuştu?
İ.A. yönetimindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil, 3 Ekim'de Antalya çevre yolundaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü idaresindeki 42 BT 341 plakalı araca arkadan çarpmış, Külcü hayatını kaybederken, yaralanan İ.A. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.