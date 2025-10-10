https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/uzmanlar-2025-nobel-baris-odulunu-degerlendirdi-batili-elitler-icin-bir-maskaraliga-donustu-1100096030.html

Uzmanlar, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü değerlendirdi: 'Batılı elitler için bir maskaralığa dönüştü'

Uzmanlar, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü değerlendirdi: 'Batılı elitler için bir maskaralığa dönüştü'

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezüella muhalefetinin önde gelen isimlerinden Maria Corina Machado'ya verildi. Uzmanlar, söz konusu bu kararı ve Nobel Barış Ödülü...

Nobel Komitesi insanlığın iyiliği, halklar arası yakınlaşma, orduların azaltılması ve barış yanlısı kongrelerin teşviki için 'en büyük çabayı gösteren' kişilere verilen Nobel Barış Ödülü’nü, eski milletvekili ve Venezüella muhalefet lideri Maria Corina Machado’ya verdi.Daha önce Venezüella Dışişleri Bakanlığı, Machado’nun bir televizyon röportajında ABD’den Venezüella’ya saldırı çağrısında bulunduğunu açıklamıştı. Söz konusu röportajda Machado, Venezüella’ya Batı yarımküresi için 'sözde bir tehdit'oluşturduğunu öne sürmüştü.Yine Machado 2018'de, Benyamin Netanyahu'ya bir mektup yazarak Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için yardım istemişti.Muhtelif uzmanlar Nobel Barış Ödülü kararını Sputnik'e değerlendirdi.'Nobel Barış Ödülü, Batılı elitler için bir maskaralığa dönüştü'Eski Birleşmiş Milletler Uluslararası Düzen Konusunda Bağımsız Uzman ve yazar Profesör Alfred de Zayas Sputnik’e verdiği demeçte, Machado’ya Nobel Barış Ödülü verilmesini 'küreselci değer yozlaşmasının bitmek bilmeyen destanında yeni bir bölüm' olarak tanımladı.Machado’yu ABD’nin bir önceki desteklediği figür olan Juan Guaido ile karşılaştıran Zayas, şu cümleleri kaydetti:Son 40 yılda Nobel Komitesi, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) gibi kurumların küreselciler tarafından ele geçirildiğini dile getireren Zayas, "Şöyle bir araştırın. Bu, Batılı elitler için Orwellvari bir maskaralığa dönüştü. Nobel Barış Ödülü süreci bana sık sık George Orwell’in 1984 romanını hatırlatıyor: Savaş barıştır. Özgürlük köleliktir. Cehalet güçtür" dedi.Nobel Barış Ödülü'nün artık ne bir amaca hizmet ettiğini ne de bir itibarının kaldığını ifade eden Zayas, söz konusu ödülün tamamen kaldırılmasını gerektiğini dile getirerek konuşmasını, "Ödül törenleri, organizatörler için birer gösteriden ibaret, kazananlar da nadiren en iyiler oluyor" dedi.'Nobel Barış Ödülü liyakate değil, siyasete göre veriliyor'Siyasi analist ve eski AfD Avrupa Parlamentosu Milletvekili Gunnar Beck, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Nobel Barış Ödülü’nün siyasi kampanyacılara verilmemesi gerektiğini vurguladı.Beck açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Beck açıklamasını, "Ödül adayları kamuoyunca tanınan kişilerden, ileri gelenlerden ve çoğu zaman siyasetçiler ya da ödülü kazanmayı çok isteyen yüksek profilli kişilerden oluşan komiteler tarafından aday gösterilip seçiliyor. Bu kişilerin siyasi görüşlerle en azından kısmen motive olmadığını veya siyasi baskılardan etkilenmediğini varsaymak tamamen gerçek dışıdır" diyerek sözlerini tamamladı.'Batı, kendi gündemini ileri süren kişileri ödüllendiriyor'The Imagindia Institute Başkanı Robinder Sachdev, ABD destekli Venezüella muhalefet lideri Maria Corina Machado’ya verilen ödüle ilişkin Sputnik’e yaptığı açıklamada, Nobel Barış Ödülü’nün Batı’nın liberal düzenini ilerletmek için bir araç haline geldiğini belirtti.Sachdev, Nobel Komitesi'nin sürekli siyaset yapmak yerine gerçekten barış için iyi işler yapan küresel bir kurumu aday gösterebileceğini belirterek, “Örneğin neden Gazze’den dışlanan ancak harika işler yapan BM yardım kurumu UNRWA olmasın? Ya da başka benzer bir kurum. Eğer barış ödülü verilseydi bu kurumlar daha da güçlendirilmiş olurdu" cümlelerini kaydetti.Sachdev açıklamasında, Komite'nin demokrasi değerlerinden bahsetse de, hiçbir zaman ortak iyilik için mücadele eden gerçek devrimcilere ya da küresel düzende alternatif sunan liderlere ödül vermediğini belirterek Komite'nin yalnızca Batı’nın kendi gündemini ileri süren kişileri ödüllendirdiğini vurguladı.Sachdev açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:Daha önce Nobel Barış Ödülü alan bazı isimlerMuhtelif uzman ve yazarlar, Nobel Barış Ödülü'nün artık itibarını kaybettiğini belirterek artık temsil ettiğini iddia ettiği değerlerin sadece bir gölgesi haline geldiğini vurguluyorlar.Daha önce Nobel Barış Ödülü alan bazı isimler:Maria Corina Machado 2025 ödülünü, 'büyüyen karanlıkta demokrasinin meşalesini yakmaya devam ettiği' için alan Machado, kendi ülkesine karşı yabancı askeri müdahaleyi ve Venezüella'nın enerji ve doğal kaynaklarının satışını açıkça destekleyen tavrı ile tanınıyor. 2023’te rejim değişikliği projesinin sembol ismi Juan Guaido'nun kariyerinin çöküşünden sonra sürgündeki muhalefetin liderliğini devralmıştı.Barack ObamaDönemin ABD Başkanı Obama, 2009’da başkanlığının hemen başında ödülü almıştı. Obama başkan seçildikten sonra ABD'nin ülke dışında yürüttüğü savaş sayısını dörtten yediye çıkarmıştı. Obama ayrıca George W. Bush’tan 10 kat fazla drone saldırısını onaylamış ve sadece 2016’da 25 bin bomba kullanılması talimatının altına imza atmıştı.Henry KissingerSiyaset bilimci ve eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kissenger, Vietnam Ateşkesi sebebiyle bu ödülü almıştı. Ancak ateşkes savaşın bittiği anlamına geldiği gibi süresi uzatılmıştı. Ek olarak ise savaş Kamboçya'ya yayılmıştı. Öte yandan Kissenger Şili, Kıbrıs ve Doğu Timor gibi ülkelerde darbeleri ve savaşları desteklemişti. Woodrow Wilson Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson, Birinci Dünya Savaşı sonunda felaketle sonuçlanan Milletler Cemiyeti sistemini kurmadaki rolü nedeniyle ödül almıştı. Ancak bu sistem 20 yıl içinde çökmüş ve İkinci. Dünya Savaşı’na giden yolu açmıştı. Ayrıca Wilson döneminde Haiti, Dominik Cumhuriyeti ve Meksika işgal edilmişti.Theodore Roosevelt Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt de başta kendisi tarafından Rus-Japon Savaşı’nı 'bitirdiği' için ödül almıştı.Tüm bu isimlerin dışında İran'dan Nergis Muhammedi, Belarus’tan Ales Belyatskiy, Rusya’dan Dmitriy Muratov ve Çin’den Liu Xiaobo isimsiz 'sivil toplum aktivistleri' kendi hükümetlerinin eleştirmeni, hepsi Batı tarzı siyasi ve ekonomik sistemlerin ve tek kutuplu dünya düzeninin destekçileri olduğu sebebiyle tenkit edilmişlerdi.Uzmanlar, söz konusu bu tablo sebebiyle Nobel Barış Ödülü’nün artık gerçek barıştan çok jeopolitik çıkarlar doğrultusunda dağıtıldığını dile getiriyor.

