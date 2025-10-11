https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/milli-halterciler-norvecte-tarih-yazdi-muhammed-furkan-ozbekten-dunya-rekoru-1100108425.html
Milli halterciler Norveç’te tarih yazdı: Muhammed Furkan Özbek’ten dünya rekoru
Milli halterciler Norveç’te tarih yazdı: Muhammed Furkan Özbek’ten dünya rekoru
Türkiye, Norveç’te düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası’nı 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı. 65 kiloda yarışan Muhammed Furkan Özbek... 11.10.2025, Sputnik Türkiye
Norveç’in Forde kentinde düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası, Türk sporcuların tarihi başarısına sahne oldu. Türkiye Halter Federasyonu’nun açıklamasına göre milli sporcular, organizasyonu 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.Muhammed Furkan Özbek dünya rekoru kırdıOlimpiyat oyunlarına göre yenilenen kilo kategorilerinde mücadele eden Muhammed Furkan Özbek, 65 kilo erkekler kategorisinde toplamda 324 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı. Milli sporcu, koparmada 145 kilo ile altın, silkmede 179 kilo ile gümüş madalya kazandı ve toplamda elde ettiği dereceyle Türkiye’ye erkeklerde 15 yıl sonra dünya şampiyonluğunu getirdi.Kadınlar kategorisinde Cansel Özkan, erkeklerde ise Yusuf Fehmi Genç, 1’er bronz madalya kazanarak Türkiye’nin madalya sayısını beşe çıkardı.
2025
Milli halterciler Norveç'te tarih yazdı: Muhammed Furkan Özbek'ten dünya rekoru
Muhammed Furkan Özbek dünya rekoru kırdı
