Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun mutlu günü: Baba oldu

A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu baba oldu. Güzel haberi sosyal medyada duyuran Kadıoğlu'na binlerce tebrik mesajı geldi. 18.10.2025, Sputnik Türkiye
A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu baba oldu. Mutluluğunu sosyal medyadan duyuran Kadıoğlu'na çok sayıda tebrik mesajı gelirken, çift bebeklerine Felicia Sofia ismi verdi.Kız bebekleri olduİngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion forması giyen Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çift kızlarına Felicia Sofia ismini verdi.
13:05 18.10.2025 (güncellendi: 13:32 18.10.2025)
A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu baba oldu. Mutluluğunu sosyal medyadan duyuran Kadıoğlu'na çok sayıda tebrik mesajı gelirken, çift bebeklerine Felicia Sofia ismi verdi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion forması giyen Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çift kızlarına Felicia Sofia ismini verdi.