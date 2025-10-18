https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/milli-futbolcu-ferdi-kadioglunun-mutlu-gunu-baba-oldu-1100289488.html

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun mutlu günü: Baba oldu

A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu baba oldu. Güzel haberi sosyal medyada duyuran Kadıoğlu'na binlerce tebrik mesajı geldi. 18.10.2025, Sputnik Türkiye

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu baba oldu. Mutluluğunu sosyal medyadan duyuran Kadıoğlu'na çok sayıda tebrik mesajı gelirken, çift bebeklerine Felicia Sofia ismi verdi.Kız bebekleri olduİngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion forması giyen Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çift kızlarına Felicia Sofia ismini verdi.

