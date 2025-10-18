Türkiye
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun mutlu günü: Baba oldu
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun mutlu günü: Baba oldu
A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu baba oldu. Güzel haberi sosyal medyada duyuran Kadıoğlu'na binlerce tebrik mesajı geldi.
A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu baba oldu. Mutluluğunu sosyal medyadan duyuran Kadıoğlu'na çok sayıda tebrik mesajı gelirken, çift bebeklerine Felicia Sofia ismi verdi.Kız bebekleri olduİngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton &amp; Hove Albion forması giyen Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çift kızlarına Felicia Sofia ismini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/unlu-futbolcu-ferdi-kadioglu-guzel-haberi-duyurdu-baba-oluyor-1096948247.html
A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu baba oldu. Güzel haberi sosyal medyada duyuran Kadıoğlu'na binlerce tebrik mesajı geldi.
A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu baba oldu. Mutluluğunu sosyal medyadan duyuran Kadıoğlu'na çok sayıda tebrik mesajı gelirken, çift bebeklerine Felicia Sofia ismi verdi.
Kız bebekleri oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion forması giyen Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çift kızlarına Felicia Sofia ismini verdi.
