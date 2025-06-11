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Ünlü futbolcu Ferdi Kadıoğlu güzel haberi duyurdu: Baba oluyor
Ünlü futbolcu Ferdi Kadıoğlu güzel haberi duyurdu: Baba oluyor
Sputnik Türkiye
Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba olacağını duyurdu. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T14:30+0300
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yaşam
brighton
fenerbahçe
ferdi kadıoğlu
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Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sosyal medyasından baba olacağını açıkladı. Fenerbahçe'den Premier Lig takımlarından Brighton'a transfer olan Kadıoğlu'nun hayranları ise tebrik mesajları yağdırdı. Peki Ferdi Kadıoğlu kimdir? Ferdi Kadıoğlu eşi kim? Ferdi Kadıoğlu evli mi?Yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarımKarayipler'de bulunan Turks ve Caicos Adaları'ndan müjdeli haberi veren Kadıoğlu "Bir bebeğimiz olacak. Yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarım" ifadelerini kullandı.Ferdi Kadıoğlu kimdir?Ferdi Erenay Kadıoğlu,1999 yılında doğan ve Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcu. 14 Temmuz 2018 tarihinde Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından Fenerbahçe'ye transfer olan ünlü futbolcu, U21 takımında yer aldı. Kadıoğlu kısa bir süre içerisinde kadroda yer almaya başladı. Başarılı oyunuyla dikkat çeken futbolcu Ağustos 2024'te Premier Leağue takımı Brighton'a transfer oldu. Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncu satışı rekorunu da kırdı. Ferdi Kadıoğlu'nun evlendi mi?23 Mart'ta Hollandalı güzellik uzmanı olan sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifi eden genç futbolcu, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ferdi Kadıoğlu, evlenme teklifi ettiği anları; "Sen ve ben, sonsuza kadar ve daima" notuyla yayımlamıştı. Çift resmi olarak evlenmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/ferdi-kadioglundan-kotu-haber-sakatligi-konusunda-kritik-aciklama-1092308821.html
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ferdi kadıoğlu, ferdi kadıoğlu kimdir, ferdi kadıoğlu baba oluyor, ferdi kadıoğlu evli mi, ferdi kadıoğlu kaç yaşında, ferdi kadıoğlu hangi takımda oynuyor, ferdi kadıoğlunun karısı kim, ferdi kadıoğlu evlendi mi
ferdi kadıoğlu, ferdi kadıoğlu kimdir, ferdi kadıoğlu baba oluyor, ferdi kadıoğlu evli mi, ferdi kadıoğlu kaç yaşında, ferdi kadıoğlu hangi takımda oynuyor, ferdi kadıoğlunun karısı kim, ferdi kadıoğlu evlendi mi

Ünlü futbolcu Ferdi Kadıoğlu güzel haberi duyurdu: Baba oluyor

14:30 11.06.2025
Ferdi Kadıoğlu sosyal medya
Ferdi Kadıoğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
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Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba olacağını duyurdu.
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sosyal medyasından baba olacağını açıkladı. Fenerbahçe'den Premier Lig takımlarından Brighton'a transfer olan Kadıoğlu'nun hayranları ise tebrik mesajları yağdırdı. Peki Ferdi Kadıoğlu kimdir? Ferdi Kadıoğlu eşi kim? Ferdi Kadıoğlu evli mi?

Yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarım

Karayipler'de bulunan Turks ve Caicos Adaları'ndan müjdeli haberi veren Kadıoğlu "Bir bebeğimiz olacak. Yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarım" ifadelerini kullandı.
Ferdi Kadıoğlu sosyal medya
Ferdi Kadıoğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
Ferdi Kadıoğlu sosyal medya

Ferdi Kadıoğlu kimdir?

Ferdi Erenay Kadıoğlu,1999 yılında doğan ve Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcu. 14 Temmuz 2018 tarihinde Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından Fenerbahçe'ye transfer olan ünlü futbolcu, U21 takımında yer aldı. Kadıoğlu kısa bir süre içerisinde kadroda yer almaya başladı. Başarılı oyunuyla dikkat çeken futbolcu Ağustos 2024'te Premier Leağue takımı Brighton'a transfer oldu. Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncu satışı rekorunu da kırdı.

Ferdi Kadıoğlu'nun evlendi mi?

23 Mart'ta Hollandalı güzellik uzmanı olan sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifi eden genç futbolcu, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ferdi Kadıoğlu, evlenme teklifi ettiği anları; "Sen ve ben, sonsuza kadar ve daima" notuyla yayımlamıştı. Çift resmi olarak evlenmedi.
Ferdi Kadıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
SPOR
Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber: Sakatlığı konusunda kritik açıklama
3 Ocak, 09:33
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