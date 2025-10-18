https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/meteorolojiden-kritik-uyari-22-ilde-saganak-yagis-geliyor-1100285019.html

Meteoroloji’den kritik uyarı: 22 ile sağanak yağış geliyor

Meteoroloji’den kritik uyarı: 22 ile sağanak yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege’nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz’in batısındaki 22 kentte sağanak yağış beklendiğini duyurdu. İstanbul ve birçok... 18.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-18T10:00+0300

2025-10-18T10:00+0300

2025-10-18T10:02+0300

türki̇ye

meteoroloji

sağanak

sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099925303_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cfe6e9930123ac404321cb1ea6f44b4e.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için dikkat çeken bir hava durumu uyarısı yayımladı.Açıklamaya göre Marmara, Ege’nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz’in batısı başta olmak üzere 22 kentte aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle parçalı ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.Kuzeybatı kesimlerde bulutlar yoğunlaşıyorMeteoroloji’ye göre, ülkenin kuzeybatı kesimleri gün içinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.Marmara, Ege’nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı; diğer bölgeler ise parçalı az bulutlu bir gün geçirecek.Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Kırklareli’nde sağanak bekleniyorMarmara Bölgesi, gün boyunca çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı olacak.İstanbul, Bursa, Kırklareli ve Çanakkale’de hava 19-22°C arasında değişecek.📍 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı📍 Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı📍 Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı📍 Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEge’nin kuzey kıyılarında yağış görülecekEge Bölgesi’nin kuzeyi yarın (Cumartesi) itibarıyla yer yer sağanak yağış alacak.Ancak iç ve güney kesimlerde hava daha açık olacak.📍 İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı📍 Afyonkarahisar, Denizli, Muğla: Parçalı ve az bulutluBatı Karadeniz genelinde öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak yağış etkili olacak.Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde akşam saatlerinde hafif yağış bekleniyor.📍 Zonguldak: 20°C, çok bulutlu, sağanak yağışlı📍 Düzce: 21°C, öğle sonrası aralıklı yağışlı📍 Bolu: 20°C, akşam saatlerinde hafif sağanakİç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde hafta sonu parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.Ankara, Konya ve Eskişehir gibi şehirlerde sıcaklıklar 20-24°C aralığında seyredecek.Antalya ve Adana çevresinde ise güneşli ve ılık bir hava hakim olacak.Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, hafta sonuna açık ve az bulutlu bir gökyüzüyle girecek.Diyarbakır, Mardin, Gaziantep ve Van çevrelerinde sıcaklıklar 25-26°C civarında olacak.Bu kış İstanbul'a kar yağacak mı?Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada, İstanbul’da kar yağışının beklendiğini söyledi:“Hep sorulur ‘İstanbul'da kar yağacak mı?’ Evet, İstanbul’da da kar yağacak. Kaç gün sürecek? Muhtemelen 2-3 gün, bunu daha sonra netleştireceğiz.”Şen ayrıca, soğuk havanın yılbaşından sonra etkisini artıracağını belirtti:“Yılbaşından sonra soğukların normale döndüğünü, hatta kış soğuklarının hissedilir derecede artacağını ve Mart ayına kadar sarktığını görebiliriz.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/meteoroloji-marmara-icin-saat-verdi-sicakliklar-4-derece-artiyor-bugun-hava-nasil-olacak--1100253298.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, hava durumu, sağanak yağış, marmara, i̇stanbul, ege, batı karadeniz, orhan şen, i̇stanbul’da kar, soğuk hava, kış tahmini