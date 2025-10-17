Meteoroloji Marmara için saat verdi, sıcaklıklar 4 derece artıyor: Bugün hava nasıl olacak?
© FotoğrafMeteoroloji Marmara için saat verdi, sıcaklıklar 4 derece artıyor: Bugün hava nasıl olacak?
© Fotoğraf
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artarken diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek. Sabah saatlerinde Sinop ve Samsun'da yağış etkili olurken akşam saatlerinde Trakya'da sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Ekim Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Trakya ile Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sinop ve Samsun'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde Trakya'da etkili olacak.
Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Bursa: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
Afyonkarahisar: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 26°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Adana: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 24°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çankırı: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
Sinop: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Zonguldak: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
Rize: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Trabzon: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 26°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 26°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 25°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 26°C – Az bulutlu ve açık
