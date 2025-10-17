Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/meteoroloji-marmara-icin-saat-verdi-sicakliklar-4-derece-artiyor-bugun-hava-nasil-olacak--1100253298.html
Meteoroloji Marmara için saat verdi, sıcaklıklar 4 derece artıyor: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Marmara için saat verdi, sıcaklıklar 4 derece artıyor: Bugün hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Marmara bölgesi için 17 Ekim hava tahmini: Sıcaklıklar özellikle kuzey kesimlerde 2-4 °C artacak. Sabah Sinop ve Samsun’da sağanak yağış, akşam Trakya’da sağanak bekleniyor.
2025-10-17T06:54+0300
2025-10-17T06:54+0300
yaşam
meteoroloji
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
sağanak
sis
yoğun sis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096653129_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_51f94fb27b55d6cdc1b24e7966708177.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Ekim Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Trakya ile Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sinop ve Samsun'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde Trakya'da etkili olacak. Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.MARMARABursa: 23°C – Parçalı ve çok bulutluÇanakkale: 23°C – Parçalı ve çok bulutluİstanbul: 22°C – Parçalı ve çok bulutluKırklareli: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıEGEAfyonkarahisar: 22°C – Parçalı ve az bulutluDenizli: 26°C – Parçalı ve az bulutluİzmir: 26°C – Parçalı ve az bulutluManisa: 26°C – Parçalı ve çok bulutluAKDENİZAdana: 31°C – Parçalı ve az bulutluAntalya: 27°C – Parçalı ve az bulutluHatay: 29°C – Parçalı ve az bulutluIsparta: 24°C – Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAnkara: 21°C – Parçalı ve çok bulutluÇankırı: 20°C – Parçalı ve çok bulutluEskişehir: 21°C – Parçalı ve çok bulutluKonya: 22°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu: 22°C – Parçalı ve çok bulutluDüzce: 22°C – Parçalı ve çok bulutluSinop: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıZonguldak: 20°C – Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 22°C – Parçalı ve çok bulutluRize: 20°C – Parçalı ve çok bulutluSamsun: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıTrabzon: 19°C – Parçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUErzurum: 17°C – Parçalı ve az bulutluKars: 17°C – Parçalı ve az bulutluMalatya: 22°C – Parçalı ve az bulutluVan: 19°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 26°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep: 26°C – Az bulutlu ve açıkMardin: 25°C – Az bulutlu ve açıkSiirt: 26°C – Az bulutlu ve açık
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/avustralyanin-tropikal-ormanlari-artik-emdiginden-daha-fazla-karbondioksit-saliyor-1100232471.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096653129_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0d7350f10c59a5bc0ef06ba69a73b9f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
17 ekim hava durumu, günlük hava tahmini, marmara hava durumu, ege hava durumu, akdeniz hava durumu, i̇ç anadolu hava durumu, karadeniz hava durumu, doğu anadolu hava durumu, güneydoğu anadolu hava durumu, trakya sağanak yağış, sinop yağış, samsun yağış, pus ve sis, sıcaklık artışı, bugünkü hava durumu
17 ekim hava durumu, günlük hava tahmini, marmara hava durumu, ege hava durumu, akdeniz hava durumu, i̇ç anadolu hava durumu, karadeniz hava durumu, doğu anadolu hava durumu, güneydoğu anadolu hava durumu, trakya sağanak yağış, sinop yağış, samsun yağış, pus ve sis, sıcaklık artışı, bugünkü hava durumu

Meteoroloji Marmara için saat verdi, sıcaklıklar 4 derece artıyor: Bugün hava nasıl olacak?

06:54 17.10.2025
© FotoğrafMeteoroloji Marmara için saat verdi, sıcaklıklar 4 derece artıyor: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Marmara için saat verdi, sıcaklıklar 4 derece artıyor: Bugün hava nasıl olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artarken diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek. Sabah saatlerinde Sinop ve Samsun'da yağış etkili olurken akşam saatlerinde Trakya'da sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Ekim Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Trakya ile Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sinop ve Samsun'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde Trakya'da etkili olacak.
Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Bursa: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
Afyonkarahisar: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 26°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Adana: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 24°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çankırı: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
Sinop: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Zonguldak: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
Rize: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Trabzon: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 26°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 26°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 25°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 26°C – Az bulutlu ve açık
Avustralya'nın tropikal ormanları artık emdiğinden daha fazla karbondioksit salıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
YAŞAM
Avustralya'nın tropikal ormanları artık emdiğinden daha fazla karbondioksit salıyor
Dün, 12:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала