Meteoroloji Marmara için saat verdi, sıcaklıklar 4 derece artıyor: Bugün hava nasıl olacak?

Marmara bölgesi için 17 Ekim hava tahmini: Sıcaklıklar özellikle kuzey kesimlerde 2-4 °C artacak. Sabah Sinop ve Samsun’da sağanak yağış, akşam Trakya’da sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Ekim Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Trakya ile Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sinop ve Samsun'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde Trakya'da etkili olacak. Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.MARMARABursa: 23°C – Parçalı ve çok bulutluÇanakkale: 23°C – Parçalı ve çok bulutluİstanbul: 22°C – Parçalı ve çok bulutluKırklareli: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıEGEAfyonkarahisar: 22°C – Parçalı ve az bulutluDenizli: 26°C – Parçalı ve az bulutluİzmir: 26°C – Parçalı ve az bulutluManisa: 26°C – Parçalı ve çok bulutluAKDENİZAdana: 31°C – Parçalı ve az bulutluAntalya: 27°C – Parçalı ve az bulutluHatay: 29°C – Parçalı ve az bulutluIsparta: 24°C – Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAnkara: 21°C – Parçalı ve çok bulutluÇankırı: 20°C – Parçalı ve çok bulutluEskişehir: 21°C – Parçalı ve çok bulutluKonya: 22°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu: 22°C – Parçalı ve çok bulutluDüzce: 22°C – Parçalı ve çok bulutluSinop: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıZonguldak: 20°C – Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 22°C – Parçalı ve çok bulutluRize: 20°C – Parçalı ve çok bulutluSamsun: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıTrabzon: 19°C – Parçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUErzurum: 17°C – Parçalı ve az bulutluKars: 17°C – Parçalı ve az bulutluMalatya: 22°C – Parçalı ve az bulutluVan: 19°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 26°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep: 26°C – Az bulutlu ve açıkMardin: 25°C – Az bulutlu ve açıkSiirt: 26°C – Az bulutlu ve açık

