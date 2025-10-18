https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/medvedev-trumpin-onerisi-ise-yaramaz-diyerek-konustu-uyusturucu-muptelasi-zombiler-ve-yandaslari-1100295211.html

Medvedev, 'Trump'ın önerisi işe yaramaz' diyerek konuştu: 'Uyuşturucu müptelası zombiler ve yandaşları bunu iyi biliyor’

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna’daki çatışmada Rusya’nın, herkesin bildiği koşullar altında zafere ulaşmasının bir hakikat olduğunun... 18.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalında, ABD Başkanı Donald Trump ile Vladimir Zelenskiy arasında Washington’da gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi.Medvedev açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Sadece hohol-naziler değil, siyasi rakipleri de asla affetmeyecek'Medvedev açıklamasında, ABD Başkanı Trump’ın, Rusya ve Ukrayna’nın kendilerini kazanan olarak ilan etmeleri yönündeki önerisini işe yaramaz bulduğunu belirterek çatışmanın sona ermesinin Kiev rejiminin sonu anlamına geleceğini vurguladı.Medvedev açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:'Ukrayna'ya silah tedarikinin devam edecek'Medvedev, ABD'nin Tomahawk füzeleri sağlamayı reddetmesine rağmen Ukrayna'ya silah tedarikinin devam edeceğinden emin olduğunu dile getirdi.“Bu, elbette, Kiev'e yeni silahların tedarik edilmesinin sonu değil. Devamı gelecek ve biz her türlü gelişmeye hazırlıklı olmalıyız" diyen Medvedev, Trump'ın 'kendine özgü tarzıyla Tomahawk'ı başarıyla oynadığını ve dünya kamuoyunu gerginleştirdiğini' belirtti. Medvedev açıklamasını, “Şunu kabul etmek gerekir ki, Trump şu ana kadar ‘Bu benim savaşım değil, her şeyin suçlusu bunak Biden’ tutumunda oldukça kararlı duruyor. Gerçi o bunak bile uzun menzilli silahların Banderacılara gönderilmesine karşıydı" cümlesiyle tamamladı.

