Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/israil-basbakani-netanyahu-refah-sinir-kapisi-bir-sonraki-duyuruya-kadar-acilmayacak-1100295811.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah Sınır Kapısı bir sonraki duyuruya kadar açılmayacak
İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah Sınır Kapısı bir sonraki duyuruya kadar açılmayacak
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 'bir sonraki duyuruya kadar açılmaması' talimatı verdiği açıklandı. 18.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-18T19:33+0300
2025-10-18T19:33+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
refah sınır kapısı
gazze şeridi
gazze
hamas
i̇srail
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099773728_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_62e601b7f6ab3a5b4ce4794f4f251965.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın 'bir sonraki duyuruya kadar' kapalı kalacağını belirterek kapının yeniden açılması hususunun, Hamas’ın öldürülen rehinelerin naaşlarını iade etmeye yönelik anlaşma hükümlerini yerine getirmesine bağlı olarak değerlendirileceğini ifade etti.Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Filistin’in Kahire Büyükelçiliği tarafından 18 Ekim'de yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı’nın 20 Ekim’de yeniden açılacağını duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/nobel-baris-odulu-kazanan-machado-netanyahuya-destegini-ifade-etti-ozgurluk-cesaret-ve-guc-ister-1100293951.html
refah sınır kapısı
gazze şeridi
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099773728_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6f0076da9875f821f185f5a11e2b584f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
refah sınır kapısı, gazze şeridi, gazze, hamas, i̇srail, benyamin netanyahu
refah sınır kapısı, gazze şeridi, gazze, hamas, i̇srail, benyamin netanyahu

İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah Sınır Kapısı bir sonraki duyuruya kadar açılmayacak

19:33 18.10.2025
© AA / Stringer İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
 İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2025
© AA / Stringer
Abone ol
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 'bir sonraki duyuruya kadar açılmaması' talimatı verdiği açıklandı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın 'bir sonraki duyuruya kadar' kapalı kalacağını belirterek kapının yeniden açılması hususunun, Hamas’ın öldürülen rehinelerin naaşlarını iade etmeye yönelik anlaşma hükümlerini yerine getirmesine bağlı olarak değerlendirileceğini ifade etti.
Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Başbakan Netanyahu, Refah Sınır Kapısı’nın bir sonraki duyuruya kadar açılmayacağını belirtti. Kapının açılması meselesi, Hamas’ın ölen rehinelerin iadesi ve mutabakata varılan planın uygulanmasına dair kendi yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine bağlı olarak değerlendirilecektir.

Filistin’in Kahire Büyükelçiliği tarafından 18 Ekim'de yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı’nın 20 Ekim’de yeniden açılacağını duyurulmuştu.
Maria Corina Machado - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Nobel Barış Ödülü kazanan Machado, Netanyahu'ya desteğini ifade etti: 'Özgürlük cesaret ve güç ister'
16:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала