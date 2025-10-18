https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/israil-basbakani-netanyahu-refah-sinir-kapisi-bir-sonraki-duyuruya-kadar-acilmayacak-1100295811.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah Sınır Kapısı bir sonraki duyuruya kadar açılmayacak
İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah Sınır Kapısı bir sonraki duyuruya kadar açılmayacak
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 'bir sonraki duyuruya kadar açılmaması' talimatı verdiği açıklandı. 18.10.2025, Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın 'bir sonraki duyuruya kadar' kapalı kalacağını belirterek kapının yeniden açılması hususunun, Hamas’ın öldürülen rehinelerin naaşlarını iade etmeye yönelik anlaşma hükümlerini yerine getirmesine bağlı olarak değerlendirileceğini ifade etti.Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Filistin’in Kahire Büyükelçiliği tarafından 18 Ekim'de yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı’nın 20 Ekim’de yeniden açılacağını duyurulmuştu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın 'bir sonraki duyuruya kadar' kapalı kalacağını belirterek kapının yeniden açılması hususunun, Hamas’ın öldürülen rehinelerin naaşlarını iade etmeye yönelik anlaşma hükümlerini yerine getirmesine bağlı olarak değerlendirileceğini ifade etti.
Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Başbakan Netanyahu, Refah Sınır Kapısı’nın bir sonraki duyuruya kadar açılmayacağını belirtti. Kapının açılması meselesi, Hamas’ın ölen rehinelerin iadesi ve mutabakata varılan planın uygulanmasına dair kendi yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine bağlı olarak değerlendirilecektir.
Filistin’in Kahire Büyükelçiliği tarafından 18 Ekim'de yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı’nın 20 Ekim’de yeniden açılacağını duyurulmuştu.