https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/israil-basbakani-netanyahu-refah-sinir-kapisi-bir-sonraki-duyuruya-kadar-acilmayacak-1100295811.html

İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah Sınır Kapısı bir sonraki duyuruya kadar açılmayacak

İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah Sınır Kapısı bir sonraki duyuruya kadar açılmayacak

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 'bir sonraki duyuruya kadar açılmaması' talimatı verdiği açıklandı. 18.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-18T19:33+0300

2025-10-18T19:33+0300

2025-10-18T19:33+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

refah sınır kapısı

gazze şeridi

gazze

hamas

i̇srail

benyamin netanyahu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099773728_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_62e601b7f6ab3a5b4ce4794f4f251965.jpg

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın 'bir sonraki duyuruya kadar' kapalı kalacağını belirterek kapının yeniden açılması hususunun, Hamas’ın öldürülen rehinelerin naaşlarını iade etmeye yönelik anlaşma hükümlerini yerine getirmesine bağlı olarak değerlendirileceğini ifade etti.Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Filistin’in Kahire Büyükelçiliği tarafından 18 Ekim'de yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı’nın 20 Ekim’de yeniden açılacağını duyurulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/nobel-baris-odulu-kazanan-machado-netanyahuya-destegini-ifade-etti-ozgurluk-cesaret-ve-guc-ister-1100293951.html

refah sınır kapısı

gazze şeridi

gazze

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

refah sınır kapısı, gazze şeridi, gazze, hamas, i̇srail, benyamin netanyahu