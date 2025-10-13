Türkiye
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/dunyaca-unlu-bankadan-altin-ve-gumus-icin-rekor-tahmin--1100151263.html
Dünyaca ünlü bankadan altın ve gümüş için rekor tahmin
Sputnik Türkiye
2025-10-13T16:42+0300
2025-10-13T16:42+0300
bank of america
altın
ons altın
gümüş
Bank of America (BofA) 2026 yılı için altın ve gümüş beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka altının ons seviyesinin 5 bin dolara ulaşacağını tahmin ederken gümüş için ons seviyesini 65 dolar olarak güncelledi. 2026 yılı tahminlerini yükselttiBank of America (BofA), değerli metaller için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, 2026 yılı için altın ve gümüş beklentilerini önemli ölçüde artırdı. Banka, altının 5.000 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini öngörürken, gümüş için 65 dolar/ons seviyesini hedefledi.BofA2026 için ortalama altın fiyatını 4.400 dolar/ons ve gümüş fiyatını 56,25 dolar/ons olarak tahmin etti.
tr_TR
bank of america, altın, ons altın, gümüş
bank of america, altın, ons altın, gümüş

Dünyaca ünlü bankadan altın ve gümüş için rekor tahmin

16:42 13.10.2025
Bank of America, altın ve gümüş için fiyat beklentisini yukarı yönlü revize etti ve tarihi bir tahminde bulundu.
Bank of America (BofA) 2026 yılı için altın ve gümüş beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka altının ons seviyesinin 5 bin dolara ulaşacağını tahmin ederken gümüş için ons seviyesini 65 dolar olarak güncelledi.

2026 yılı tahminlerini yükseltti

Bank of America (BofA), değerli metaller için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, 2026 yılı için altın ve gümüş beklentilerini önemli ölçüde artırdı. Banka, altının 5.000 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini öngörürken, gümüş için 65 dolar/ons seviyesini hedefledi.
BofA2026 için ortalama altın fiyatını 4.400 dolar/ons ve gümüş fiyatını 56,25 dolar/ons olarak tahmin etti.
