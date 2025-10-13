https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/dunyaca-unlu-bankadan-altin-ve-gumus-icin-rekor-tahmin--1100151263.html

Dünyaca ünlü bankadan altın ve gümüş için rekor tahmin

Dünyaca ünlü bankadan altın ve gümüş için rekor tahmin

Bank of America, altın ve gümüş için fiyat beklentisini yukarı yönlü revize etti ve tarihi bir tahminde bulundu. 13.10.2025, Sputnik Türkiye

Bank of America (BofA) 2026 yılı için altın ve gümüş beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka altının ons seviyesinin 5 bin dolara ulaşacağını tahmin ederken gümüş için ons seviyesini 65 dolar olarak güncelledi. 2026 yılı tahminlerini yükselttiBank of America (BofA), değerli metaller için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, 2026 yılı için altın ve gümüş beklentilerini önemli ölçüde artırdı. Banka, altının 5.000 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini öngörürken, gümüş için 65 dolar/ons seviyesini hedefledi.BofA2026 için ortalama altın fiyatını 4.400 dolar/ons ve gümüş fiyatını 56,25 dolar/ons olarak tahmin etti.

