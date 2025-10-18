https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/iran-2231-sayili-bmgk-karari-sona-erdi-nukleer-dosya-artik-bm-gundeminde-olmamali-1100285593.html

İran: 2231 sayılı BMGK kararı sona erdi, nükleer dosya artık BM gündeminde olmamalı

İran: 2231 sayılı BMGK kararı sona erdi, nükleer dosya artık BM gündeminde olmamalı

İran, 18 Ekim 2025 itibarıyla Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2015'teki nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı kararının sona erdiğini... 18.10.2025, Sputnik Türkiye

İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2015 tarihli 2231 sayılı kararının süresinin dolduğunu ve bu tarihten itibaren ülkenin nükleer faaliyetlerine ilişkin hiçbir uluslararası kısıtlamanın kalmadığını duyurdu. Tahran yönetimi, bu nedenle İran’ın nükleer dosyasının BMGK gündeminden tamamen çıkarılması çağrısında bulundu.İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2231 sayılı kararın 18 Ekim 2025 itibarıyla resmen sona erdiği belirtilerek, “Kararda belirlenen 10 yıllık süre dolmuştur. İran’ın nükleer programına ilişkin öngörülen tüm kısıtlamalar ve mekanizmalar artık geçersizdir” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, “2231 sayılı kararın süresinin dolmasıyla birlikte İran’ın nükleer programı, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) taraf diğer nükleer silahsız devletlerin programları gibi ele alınmalıdır” denildi.Tahran’dan Avrupa’ya: 'Yaptırımları geri getirme adımı hukuken geçersiz'İran, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın İran’a yönelik BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koymak için “snapback” mekanizmasını devreye alma kararına da sert tepki gösterdi.Bakanlık açıklamasında, “Avrupalı taraflar anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Bu ülkelerin, BMGK kararlarını kötü niyetle ve yasal prosedürleri gözetmeden kullanmaya çalıştığı açıktır.” ifadeleri yer aldı. Tahran yönetimi, Avrupa ülkelerinin bu adımının “herhangi bir hukuki değeri veya etkisi bulunmadığını” vurguladı.İran, NPT'den çekilmeyi gündeme getirmiştiABD’nin 2018’de tek taraflı olarak 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından, anlaşmadaki Avrupalı taraflar 28 Ağustos 2025’te İran’a yönelik BM yaptırımlarını geri getirme sürecini başlatmıştı.Söz konusu mekanizmanın devreye girmesiyle birlikte İran’a BM yaptırımları otomatik olarak yeniden yürürlüğe girmiş, Tahran yönetimi ise buna tepki olarak Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan (NPT) çekilmeyi gündeme almıştı.Rusya ve Çin ise bu süreci “hukuken geçersiz” olarak nitelendirmiş, BMGK’ye gönderdikleri ortak mektupta Avrupa ülkelerinin adımını “mantıksız” olarak değerlendirmişti.İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, eylül ayında yaptığı açıklamada, “Bu şartlar altında İran, NPT’den çekilmek dahil farklı seçenekleri değerlendirmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

